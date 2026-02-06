Mekanisk montör - eget ansvar, dagtid & långsiktigt jobb (Upplands Väsby)

WeStaff Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stockholm
2026-02-06


Vill du jobba som mekanisk montör där du faktiskt bygger något från grunden och där kvalitet går före stress?

Nu söker vi en noggrann och självgående montör till ett stabilt industriföretag i norra Stockholm som tillverkar industribakugnar i världsklass. Det här är ett jobb för dig som gillar ansvar, hantverk och tydliga arbetsdagar, inte löpande band.

Heltid, dagtid (mån-fre)

Fast arbetsplats, inga resor

Start omgående

Det här får du

Ett stabilt arbete hos ett växande industriföretag

Arbete där du monterar från grunden och ser resultatet

Eget ansvar i montaget, inte bara delmoment

Dagtid, vardagar, långsiktigt arbete

Bra lön, kollektivavtal, pension & friskvårdsbidrag

Personlig kontakt via WeStaff Sweden, inte anonym bemanning

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med mekanisk montering i verkstad och bygger kompletta industribakugnar. Exempel på arbetsuppgifter:

Montering av stomme, luckor, vagnsystem och isolering

Installation av mekaniska komponenter: motorer, fläktar, drivsystem

Montering av enklare elkomponenter och givare enligt ritning

Arbete utifrån montageanvisningar, ritningar och kvalitetskrav

Funktionskontroller, justeringar och felsökning

Samarbete med kollegor inom montering, el och kvalitet

Du följer hela processen, inte bara en liten del.

Vem passar i rollen?
Du är en praktisk person som tar ansvar för ditt arbete och gillar när saker blir rätt från början. Vi tror att du har:

Erfarenhet av mekanisk montering i industri/verkstad

God vana av att läsa ritningar och jobba med små toleranser

Teknisk förståelse och intresse för hur saker fungerar

Förmåga att arbeta självständigt men även i team

Körkort och tillgång till bil

Svenska i tal och skrift

Erfarenhet av felsökning, justering eller tekniska system är starkt meriterande, men viktigast är noggrannhet och yrkesstolthet.

Bra att veta
Det här jobbet passar inte dig som:

Vill byta uppdrag ofta

Föredrar tempo framför precision

Inte trivs med ansvar

Det passar perfekt för dig som vill ha ett tryggt arbete och bygga något du kan vara stolt över.

Praktisk information

Plats: Norra Stockholm (Upplands Väsby)

Omfattning: Heltid, dagtid

Start: Omgående eller enligt överenskommelse

Villkor: Kollektivavtal, pension, friskvård, bra lön

Ansökan - snabbt och enkelt!
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om WeStaff Sweden
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning. Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos WeStaff Sweden AB: