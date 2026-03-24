Mekanisk konstruktör till Body Hatches - Inriktning Skrov
Är du en lösningsorienterad person som vill arbeta med ett unikt konstruktörsjobb? Lockas du av ett jobb där du får utlopp för din kreativitet? Ta chansen att bli en del av BAE System Hägglunds spännande resa!
Din framtida utmaning
Vi söker nu en ansvarig konstruktör till Body & Hatches, enheten består av 12 erfarna medarbetare och ett antal konsulter.
Som konstruktör inom skrov får du ett fritt och självständigt arbete med stor möjlighet att uttrycka din kreativitet i designen. Du får också chansen att utvecklas till expert inom området och du kommer att få det stöd du behöver för att lyckas!
Ditt huvudsakliga arbetsområde kommer att vara inom området skrov till plattformarna stridsvagn och bandvagn. Du kommer vara en viktig del när det gäller utvecklingen och designen av nya system men även i modifieringen av våra befintliga. En stor del av arbetet kommer ske i 3D CAD-programmet Catia v5. I rollen ingår det också att genomföra intressanta analyser och kontroller samt delta i provnings- och verifieringsprocesser.
Utvecklingen av våra fordon sker alltid i nära samarbete med kund. I arbetet ingår därför också att anpassa systemen så de uppfyller så väl våra kunders krav som våra interna. Dina kontaktytor i rollen kommer vara många. Med din specialistkunskap kommer du stötta systemavdelningen i arbetet med att ta fram konceptuell design och när systemen ska monteras kommer du vara på plats i produktionen och/eller hos kund.
Rapportering sker till gruppchef. Det dagliga arbetet sker projektform så i dessa arbeten kommer du rapportera till teamledare eller delprojektledare.
Den du är
Vi söker dig som är driven, önskar en ansvarig konstruktörsroll för ett teknikområde och kan arbetsleda andra konstruktörer. Du har även en kreativ ådra samt ett intresse och en vilja av att bli expert inom området.
Vi tror att du är utbildad maskiningenjör eller har motsvarande praktisk erfarenhet. Du har några års erfarenhet av mekaniskt konstruktionsarbete samt goda kunskaper i 3D CAD. Meriterande med praktisk och/eller teoretisk svetskompetens.
God svenska och engelska i tal och i skrift är ett krav.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
www.hogakusten.com/sv
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Pär Vestman, gruppchef, 0660 - 801 67, eller rekryteringskonsult Maria Josefsson, AxÖ Consulting, 070 - 842 23 35.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdag 15 april.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik eller Umeå, ange föredragen placeringsort i din ansökan.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/121".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059)
BAE Systems Hägglunds AB
Pär Vestman, Gruppchef 0660-80167
