Mekanisk Ingenjör - skapa lösningar som snurrar världen framåt

Penlink är ett snabbfotat teknikföretag som ingår i AddTech-koncernen. De kombinerar entreprenörsanda och flexibilitet med stabiliteten hos en börsnoterad ägare. Penlink befinner sig i en expansiv fas och söker nu dig som vill vara med på resan.
Penlink designar produkter för roterande elöverföring - ett område som kräver precision, kreativitet och tekniskt djup. Det innebär arbete med tunnplåtskonstruktion, elkraftsdesign och rotationssymmetrisk design.
Som Mekanisk ingenjör hos Penlink får du använda din tekniska kreativitet för att ta idéer hela vägen från koncept till färdig produkt. Här får du utrymme att tänka fritt, testa nytt och se dina lösningar växa fram i verkligheten.
Du blir en del av deras lilla, engagerade ingenjörsteam där beslutsvägarna är korta och din insats märks direkt. Här får du vara med i hela kedjan - design, utveckling, montering och uppföljning - och skapa lösningar du kan vara stolt över.
Du kommer att samarbeta med Penlinks leverantörer och kunder för att hitta de bästa lösningarna. Efter ditt första år på Penlink har du varit med och tagit flera projekt från idé till verklighet.Profil
Vi söker dig som gillar att tänka nytt, lösa problem och omsätta idéer till verklighet. Du trivs med att ha många bollar i luften och tycker om att samarbeta med andra. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya tekniska utmaningar.
Har du erfarenhet av tunnplåtskonstruktion, elkraftsdesign eller rotationssymmetrisk design är det ett stort plus. Vill du dessutom montera dina egna konstruktioner? Då kommer du trivas extra bra här!
Som person är du
Nyfiken, initiativrik och gillar att ta dig an nya utmaningar
Har ett genuint teknikintresse och tycker om att meka på riktigt
Trivs med att samarbeta och kommunicera med andra
Har lätt för att snabbt sätta dig in i nya tekniska områden
Vi ser gärna att du har
Teknisk utbildning, gärna inom maskinteknik eller mekatronik
Erfarenhet av konstruktion och CAD
Några års erfarenhet från en liknande roll
Vana vid att samarbeta tvärfunktionellt
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Övrig information
Placeringsort: Stockholm
Arbetstid: Kontorstider mån-fre
Omfattning: Tillsvidare.
Lön: Individuell lönesättning.
Start: Efter överenskommelse.
Tycker du att beskrivningen passar in på dig och låter som en rolig utmaning? Ansök då till tjänsten redan idag. I den här rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid din personlighet och vi ser fram emot att läsa just din ansökan. Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsterna innan sista ansökningsdag.
Penlink har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Emma von Richthofen på telefon 073 436 81 09.
Ansökningar via e-post mottages ej med hänvisning till GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Om Penlink
Penlink är ett mindre, snabbfotat företag med stora möjligheter - och tryggheten i ryggen från AddTech-koncernen. Hos oss kombinerar du det bästa av två världar: entreprenörsanda och långsiktig stabilitet. Bolaget befinner oss i en spännande tillväxtfas och arbetar med produkter inom roterande överföring och tillhörande komponenter.
