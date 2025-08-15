Mekanikmontör till världsledande företag i Järfälla
2025-08-15
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med montering av avancerade mekaniska och
elektroniska system i en miljö där kvalitet och precision är avgörande? Vi
söker nu en mekanikmontör till vår storkund i Järfälla som vill bidra till både
nytillverkning och eftermarknad för högteknologiska produkter inom marin- och
flygindustrin. Hos vår kund får du en varierad vardag, ett starkt team och möjlighet
att utveckla dina tekniska färdigheter. Sök tjänsten idag!
Om jobbet som mekanikmontör
I rollen som mekanikmontör kommer du främst arbeta med montering av mekanik,
men även kablage och elektronik för serieprodukter enligt gällande underlag. Du
kommer även att:
Ta
fram prototyper utifrån provisoriska underlag
Reparera,
modifiera och utföra översyn på eftermarknadsprodukter
Delta
i produktutveckling med fokus på monterbarhet
Ha
löpande kontakt med konstruktionsavdelningen och stödfunktioner som
produktionsteknik och kvalitet
Arbeta
med effektiviseringar och förbättringar i produktionen
Bidra
med idéer och nytänkande i en verksamhet under förändring
Arbetet sker både med nytillverkning och eftermarknad. På
eftermarknadssidan tar vår kund emot utrustning från bland annat fartyg,
demonterar, renoverar och återställer den till skick för försäljning. Vissa
moment kan kräva användning av fräs, svarv och andra manuella maskiner.
Krav för tjänsten
Gymnasiekompetens
Gymnasiekompetens inom verkstad/elektronik eller liknande teknisk utbildning
av mekanik - alternativt dokumenterat intresse för att meka/skruva
Förmåga
att läsa och förstå ritningar
Goda
kunskaper i både svenska och engelska
Svenskt
medborgarskap
Observera att uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför
anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt
gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst
medborgarskap.
Meriterande
av manuella mekaniska maskiner (fräs och svarv)
Utbildning/erfarenhet
enligt IPC A-610 eller IPC A-620
Lödcertifikat
Lödcertifikat (FSD 5115 eller motsvarande)
av avancerade elektronik- och mekanikkonstruktionerErfarenheter
av arbete i administrativa planeringssystem (MPS)
Om dig
I denna rekrytering kommer vi lägga störst fokus på dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är en lagspelare med hög noggrannhet och ett öga för detaljer.
Du är eftertänksam i ditt arbete och har förmågan att tänka flera steg framåt
när du löser problem. Du är öppen för förändringar och bidrar gärna med idéer
på hur arbetet kan förbättras. Ett intresse för teknik, mekanik eller att bygga
och meka på fritiden är en klar fördel. Hos oss blir du del av ett
sammansvetsat team där man hjälper varandra och har roligt på jobbet - och där
kvalitet alltid går först.
Observera att du i denna tjänst kommer i närkontakt med lim-
och hårdplast. Detta kan innebära att du med astma och/eller allergi kommer ha
svårt att genomföra många moment.
Om vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med
uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet
för människor och samhällen. Med 25 500 talangfulla medarbetare utvecklar
bolaget teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering,
vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa
människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att
rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i
Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara
anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli
anställd direkt hos vår kund
Rekryteringsprocessen
1. CV-granskning
2. Telefonavstämning med Framtiden
3. Kompetensbaserad intervju med Framtiden
5. Slutintervju med kundföretaget
6. Eventuell säkerhetsprövning och registerkontroll
VILLKOR
Startdatum: Hösten 2025
Placeringsort: Järfälla
Arbetstider: 8-17, med flexmöjlighet
Omfattning: Heltid, på plats
Vi ser fram emot din ansökan!
