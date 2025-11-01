Mekanikmontör till bolag i Stenungsund
2025-11-01
Vill du arbeta praktiskt med teknik i framkant och vara en del av ett engagerat team som utvecklar smarta AI-baserade lösningar för industrin? Vår kund i Stenungsund söker nu en mekanikmontör som vill vara med och bygga, testa och förbättra deras produkter. Sök tjänsten redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund utvecklar smarta AI-baserade automationslösningar för industrin med fokus på bildanalys och kvalitetskontroll. Genom att kombinera avancerad teknik med praktisk ingenjörskunskap hjälper dem sina kunder att effektivisera produktionen och upptäcka fel i ett tidigt skede.
I rollen som mekanikmontör kommer du att vara en viktig del av produktionsteamet, med ansvar för att säkerställa högkvalitativ montering av komplexa produkter. Du kommer att arbeta nära erfarna kollegor och bidra till att effektivisera arbetsprocesserna.
Du erbjuds
En stimulerande arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och en kultur som uppmuntrar till personlig och professionell tillväxt. Du får chansen att arbeta med moderna tekniker och bidra till innovativa lösningar.
Dina arbetsuppgifter
Som mekanikmontör hos vår kund får du arbeta hands-on med maskiner och testmiljöer. Du kommer att:
• Montera och köra utrustning i testbanor
• Utföra praktiska tester och dokumentera avvikelser
• Skruva, justera och felsöka mekaniska delar
• Se hur systemen reagerar i verklig drift och bidra till förbättringar
• Arbeta nära både hårdvara och mjukvara
VI SÖKER DIG SOM
• Har läst en teknisk eftergymnasial utbildning
• Har erfarenhet inom mekanisk montering
• Gillar att arbeta praktiskt, är nyfiken på teknik och har ett öga för detaljer
• Har förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar
• Har körkort B
• Är flytande i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av programmering sedan tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
