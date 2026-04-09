Mekanikkonstruktör till innovativt bolag
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2026-04-09
OM TJÄNSTEN:
I rollen som mekanikkonstruktör kommer du att arbeta med kostnadsoptimering och vidareutveckling av befintliga produkter, med fokus på komponenter för serieproduktion. Du får möjlighet att analysera och förbättra designlösningar utifrån materialval, tillverkningsmetoder och produktionskrav.
Du blir en del av ett team där du samarbetar tätt med inköp, leverantörer och produktion för att säkerställa kostnadseffektiva och hållbara lösningar genom hela produktens livscykel.
DINA ARBETSUPPGIFTER:Analysera kostnadsdrivare såsom material, tillverkningsmetoder, toleranser, montering och logistik
Ta fram optimerade designlösningar för att minska kostnader och komplexitet
Samarbeta nära med inköp och leverantörer kring materialval, processer och sourcingstrategier
Delta i make-or-buy-beslut, leverantörsbyten och lokaliseringsinitiativ
Skapa och uppdatera ritningar, CAD-modeller och BOM i PLM-system
Verifiera lösningar genom tester, riskbedömningar och kravuppfyllnad
Bidra till produktförbättringar, kvalitetsarbete och rotorsaksanalyser
VI SÖKER DIG SOM:Har en avklarad YH- eller kandidatexamen i maskinteknik, mekatronik eller liknande.
Har minst 1års arbetslivserfarenhet inom konstruktion
Har goda kunskaper i Catia V5
Har du erfarenhet av Teamcenter är det meriterande
Du tycker om att arbeta hands-on där den ena dagen inte är den andra lik
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du t kommer att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Snarast
Placering: Jonseread
Kontaktuppgifter: Lina Lindroth - lina.lindroth@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
411 36 GÖTEBORG
Consultant Manager
Lina Lindroth lina.lindroth@friday.se
