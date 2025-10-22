Mekanikkonstruktör till innovativt bolag
2025-10-22
Tycker du om att arbeta med konstruktion och att vara delaktig i hela utvecklingskedjan, från idé och koncept till lansering och vidareutveckling av befintliga produkter? Just nu söker vi en mekanikkonstuktör med några års erfarenhet av produktutveckling.
OM TJÄNSTEN:
I rollen som mekanikkonstruktör kommer du arbetar med komponenter inom byggindustrin. Rollen ger dig möjlighet att ta fram innovativa och hållbara lösningar. Teamet ansvarar för hela produkten, inklusive alla mekaniska och elektriska delar. I rollen sker nära samarbeta med andra funktion såsom som test, inköp och produktion, både lokalt och globalt.
DINA ARBETSUPPGIFTER:
Konstruktion och design av mekaniska komponenter
Nära samarbete med elektronik- och mjukvaruutvecklare
Prototyptillverkning och utvärdering
Samarbete med andra avdelningar och leverantörer
Industrialisering av komponenter och produkter
Du kommer att bli en del av ett team på tre personer. Teamet kännetecknas av samarbete, högt tempo och ett tydligt tekniskt fokus. För att trivas i rollen är trygg i dig själv och tycker om att arbeta självständigt men med nära stöd från kollegor.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en avklarad kandidat/masterexamen i maskin eller mekatronik
Har minst 1-2 års arbetslivserfarenhet inom konstruktion
Har goda kunskaper i Catia V5
Erfarenhet av PLM-system, gärna Teamcenter
Du tycker om att arbeta hands-on där den ena dagen inte är den andra lik
Kunskaper i SolidWorks
Det är meriterande om du har erfarenhet eller förståelse för elektronik, mjukvara, elsystem alt kablage
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du efter cirka 12 månader blir direkt-anställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: December eller enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Göteborg
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen.
