Mekanikkonstruktör till innovativa och framåtsträvande ReQuTech i Linköping
2025-08-26
Har du ett stort intresse för rymden och vill bidra till ökade kommunikationsmöjligheter för kunder inom offentlig och privatsektor? Här får du möjlighet att varje dag göra skillnad tillsammans med ett tekniskt starkt team i en stark tillväxtfas. Som mekanikkonstruktör kommer du att ansvara för design, utveckling och testning av mekaniska system och komponenter till SATCOM-terminaler. Här erbjuds du goda karriär- och utvecklingsmöjligheter och där du är en nyckelperson för ReQuTechs fortsatta utveckling. Du välkomnas även till ett familjärt bolag med härlig organisationskultur där ni tillsammans bidrar till företagets framgång!
OM TJÄNSTEN
ReQuTech (Research, Quality & Technology) utvecklar högteknologiska kommunikationslösningar för satellitkommunikation (SATCOM). De arbetar globalt med kunder inom försvarsindustrin, myndigheter, rymdorganisationer (bl.a. ESA och Rymdstyrelsen) samt kommersiella aktörer. ReQuTechs produkter används i allt från avancerade terminaler på marken till system i rymden. De är ISO-certifierade och har ett flertal patent.
Just nu är de ett scale-up bolag i snabb tillväxt och hos ReQuTech blir du en viktig del av ett multidisciplinärt team där mekanik, elektronik, mjukvara och systemutveckling möts.
Du erbjuds
• Ett innovativt och nytänkande företag som strävar framåt, här kommer du att få möjlighet att påverka inte bara din roll utan företagets framtid
• Möjlighet att ingå i optionsprogram
• En viktig roll i företaget från dag ett där du kommer bidra med din kompetens inom mekanik
• Mycket goda utvecklingsmöjligheter, där du kan utvecklas inom ett område som intresserar dig såsom teamledaransvar, specialistroller eller liknande
• Kompetensutvecklingsmöjligheter där du själv kan få vara med och påverka vilka områden du skulle vilja utvecklas inom
• Ett sammansvetsat team i Linköping som gärna umgås och gör aktiviteter som padel eller AW
• Goda förmåner som försäkringsavtal och pensionsförmåner
Dina arbetsuppgifter
Som mekanikkonstruktör ansvarar du för design, utveckling, test och verifiering av mekaniska system och komponenter för deras SATCOM-terminaler. Rollen innefattar även teknisk forskning, produktbenchmarking, analys och projektledning i nära samarbete med kollegor inom olika discipliner.
Du kommer arbeta både med konceptutveckling och praktisk problemlösning - allt från konstruktion i SolidWorks till att säkerställa värmehantering, hållfasthet, produktionstest och produktionsanpassning. Rollen är central för bolagets framgång, där dina lösningar bidrar direkt till kundnytta och affärsresultat.
• Produktutveckling och konstruktion av mekaniska lösningar i SolidWorks
• Värmehantering, elektronikinkapsling och strukturell analys
• Delta i och leda projektteam (5-6 personer) där du är spindeln i nätet
• Samverka med kunder, leverantörer och interna team för att säkerställa rätt kravbild
• Genomföra och följa upp produktionstest av mekaniska komponenter och system
• Test och verifiering av prototyper samt överlämning till produktion
• Bidra till hela utvecklingskedjan - från idé till färdig produkt
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civilingenjör eller högskoleingenjörsutbildning inom maskinteknik, mekatronik eller liknande
• Har tidigare arbetslivserfarenhet av produktutveckling/konstruktion
• Har mycket goda kunskaper i SolidWorks och 3D CAD
• Har en god förståelse för materialval, hållfasthet och produktionsanpassning
• Har tidigare erfarenhet av värmehantering och elektronikförpackning
• Har erfarenhet av produktionstest och verifiering
• Har goda projektlednings- och samarbetsförmågor
• Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift

• Har ett svenskt medborgarskap (krav p.g.a. försvarsrelaterade uppdrag; dubbelt medborgarskap OK)
För denna process ber vi dig att skicka in dina betyg från högskolan.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Ordningsam
• Intellektuellt nyfiken
Läs mer om ReQuTech HÄR.
