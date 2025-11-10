Mekanikkonstruktör till globalt teknikbolag i Finspång
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2025-11-10
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till att världens ångturbiner fortsätter snurra - med modern teknik och smarta lösningar? Hos vår storkund i Finspång får du möjligheten att växa i rollen som konstruktör och vara med i arbetet kring underhåll, förbättringar och utveckling av ångturbiner i drift över hela världen. Om rollenSom konstruktör hos vår kund blir du en del av avdelningen för Ångturbinservice. Teamet arbetar med förbättringar, uppgraderingar och underhåll för de cirka 500 ångturbiner som fortfarande är i drift globalt.Du kommer in med syftet att underlätta för de mer erfarna kollegorna - men här finns tydliga utvecklingsmöjligheter och flera vägar att gå på sikt. Exempel på arbetsuppgifter:*Vara delaktig i försäljningsskedet och ta fram underlag för offerter.*Arbeta med konstruktion, modifieringar och anpassningar av befintliga lösningar.*Delprojektleda den tekniska delen i uppdrag - hålla deadlines, ta fram lösningar och driva mindre tekniska projekt.*Samarbeta tätt med tillverkning, specialister och andra konstruktörer i teamet.*På sikt möjlighet att ta ansvar för en specifik komponent, utvecklingsområde eller teknisk disciplin.*Ritandet sker ofta utifrån befintliga designunderlag, men ibland även från grunden. Arbetet innebär många kontaktytor och varierande uppgifter - både praktiskt och analytiskt.Krav för tjänsten*YH- eller högskoleingenjör inom Maskinteknik (eller motsvarande)*Erfarenhet av CAD-program*Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.*Tekniskt intresse inom mekaniska konstruktioner.Meriterande*Erfarenhet av konstruktion inom industri, t.ex. från fordonsbranschen*Intresse för turbiner eller roterande maskiner.Mer om digDu har ett genuint intresse för teknik och mekaniska konstruktioner, trivs i en miljö där du får tänka brett och hitta lösningar. Du är kommunikativ och vågar fråga - hos vår kund är samarbete nyckeln, särskilt eftersom mycket kunskap sitter hos medarbetarna.Du är också öppen och ödmjuk inför att lära nytt, och ser långsiktigt på din utveckling.Om vår kundVår kund utvecklar och servar några av världens mest avancerade turbiner - teknik som bokstavligen håller ljuset tänt runtom i världen. Här jobbar du nära tung industri, innovation och hållbar energi, i en miljö där erfarenhet och ingenjörskonst möts.Du blir del av ett globalt bolag med stark lokal förankring och fokus på långsiktig utveckling - både av teknik och människorDu blir en del av ett team på 14 personer, med en blandning av seniora och nyare konstruktörer. Här finns både djup kompetens och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig.Om FramtidenVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos vår kund.ÖvrigtPlacering: FinspångArbetstid: Flex, normalt 7-16 eller 8-17. Minst tre dagar på plats (fler under introduktion).Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelseSkicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51571_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Nina Hedenmo nina.hedenmo@framtiden.com Jobbnummer
9597976