Mekanikkonstruktör Till Alten Sweden I Stockholm!
2026-02-10
Vi söker nu en skicklig
MEKANIKKONSTRUKTÖR som vill bli en del av vårt team och bidra till utvecklingen av komplexa industriella produkter. I rollen får du en nyckelposition där du arbetar med konstruktion av mekaniska komponenter, 3D-modellering samt stöd till tillverkning och verifiering. Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla 3D-CAD-modeller, sammanställningar och tekniska ritningar
Konstruera mekaniska komponenter och delsystem för komplexa industriella produkter
Arbeta i PLM/PDM-system för att hantera produktstrukturer och ändringsprocesser
Samarbeta med produktion och leverantörer för att säkerställa tillverkningsbarhet
Stötta verifiering, validering och kontinuerliga förbättringsaktiviteter
Delta i tekniska granskningar och bidra till bästa praxis inom konstruktion
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen eller masterexamen inom
MASKINTEKNIK eller motsvarande
Minst
4 ÅRS ERFARENHET av mekanikkonstruktion inom industriella eller teknikintensiva miljöer
Goda kunskaper i minst ett avancerat CAD-system:
CATIA, CREO (PTC), SOLIDWORKS ELLER NX
Erfarenhet av
PLM-SYSTEM såsom Teamcenter (Siemens), Windchill (PTC) eller ENOVIA (Dassault)
Förmåga att arbeta i strukturerade utvecklingsprocesser med höga kvalitetskrav
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta i team
Det är ett plus om du:
Har erfarenhet från
FORDONS-, FÖRSVARS- ELLER ENERGI-/KRAFTINDUSTRIN
Har arbetat med
KOMPLEXA SAMMANSTÄLLNINGAR, säkerhetskritiska produkter eller i reglerade miljöer
Har kunskap om tillverkningsprocesser såsom
BEARBETNING, GJUTNING, SVETSNING ELLER KOMPOSITER
Har erfarenhet av att arbeta i
TVÄRFUNKTIONELLA OCH INTERNATIONELLA PROJEKTTEAM
VAD ERBJUDER VI?
Varje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi tror på att växa tillsammans genom att erbjuda möjligheter, utveckling och gemenskap.ALTEN verkar inom flera olika branscher, har en stor variation av uppdrag, coachande chefer och utbildning via ALTEN Academy vilket gör att det alltid kommer vara möjligt att utvecklashos oss. Dina önskemål styr din väg framåt.
Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk såsom Women@ALTEN och ALTEN Sports ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för. På ALTEN tycker vi det är viktigt med balans mellan arbete och fritid, därför erbjuder vi tre extra lediga dagar per år.Hos oss är du ansluten till kollektivavtal ocherbjuds förmåner så som friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom helaproduktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare avKarriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- ochutvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se
