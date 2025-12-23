Mekanikkonstruktör sökes till konfidentiellt konsultuppdrag
Vi söker nu en mekanikkonstruktör till ett spännande konsultuppdrag inom utveckling av professionella verktyg.
Utmaningen
Du blir en del av ett konstruktörsteam som utvecklar och designar mekaniska produkter och komponenter med fokus på funktion, hållbarhet och kostnadseffektivitet. Arbetet sker i CATIA V5.
Utforma formsprutade plastdetaljer och komponenter i lättmetall.
Medverka i tidiga hållfasthetsbedömningar för att säkerställa att konstruktionerna uppfyller alla krav.
Ta fram ritningsunderlag och dokumentation samt kommunicera tillverknings- och monteringskrav till leverantörer och produktion.
Analysera olika konstruktionsalternativ och bidra med förbättringsförslag.
Driva mindre arbetspaket med fokus på kostnadsoptimering och effektivitet.
Ansvara för produktunderhåll.
Vem är du?
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i CATIA V5 och gärna erfarenhet av att arbeta i Smarteam. Du har dokumenterad erfarenhet av att konstruera formsprutade plastdetaljer och är van vid att arbeta med kravställning kring tillverkning och montering. Eftersom uppdraget är platsbundet krävs även att du har möjlighet att arbeta heltid på plats i Småland.
Om uppdraget
Start: OmgåendeUppdragslängd: 6 månaderOmfattning: 100%Placeringsort: Småland
