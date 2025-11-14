Mekanikkonstruktör med fokus på verktygskonstruktion
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2025-11-14
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som en del av vårt team kommer du att arbeta med mekanisk konstruktion och systemdesign i nära samarbete med vår produktion. Tillsammans utvecklar vi metoder och tekniska lösningar med ett stort fokus på maskinsäkerhet och ergonomi. CE-märkning är en central del i arbetet med att ta fram ny utrustning.
Att arbeta med ständiga förbättringar är en del av vår vardag, och vi strävar hela tiden efter att utveckla och optimera våra utrustningar och processer.Publiceringsdatum2025-11-14Profil
Vi söker dig som är drivande och målmedveten med ett stort intresse för teknik och innovation. Du trivs med att arbeta i team och har lätt för att samarbeta, vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper för att matcha det befintliga team som finns idag.
Vi ser gärna att du har en teknisk högskoleexamen eller motsvarande erfarenhet, samt kunskaper inom CAD-design - gärna i program som Solid Works eller Catia. För att lyckas i rollen behöver du ha goda språkkunskaper i både svenska och engelska, både i tal och skrift. Eftersom tjänsten ibland kan innebära resor krävs även B-körkort.
Meriterande
*
Erfarenhet av att arbeta i projektform
*
Erfarenhet av CE-märkning
*
Kunskaper om explosivämnen
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa befattningar där Saab ställer krav på säkerhetsklassinplacering kan det krävas visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9604521