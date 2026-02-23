Mekanikkonstruktör inom industriell produktutveckling
Är du Mekanikkonstruktör och vill arbeta med kundanpassade produkter från grunden? Hos Kelva erbjuds du en roll som Mekanikkonstruktör med stor variation, tekniskt ansvar och internationella kontaktytor.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
I rollen som Mekanikkonstruktör hos Kelva arbetar du med konstruktion och utveckling av kundanpassade industriella produkter för krävande process- och industrimiljöer. Varje lösning tas fram utifrån specifika kundbehov, där du kombinerar konstruktionsarbete med nära dialog och samarbete med sälj, kollegor, underleverantörer och ibland även kund.
Du driver flera projekt parallellt i olika faser och arbetar i en miljö som präglas av frihet under ansvar. Rollen omfattar, utöver konstruktion, även teknisk support, framtagning av ritningsunderlag samt medverkan vid installation, driftsättning och felsökning hos kund.
Resor ingår i tjänsten, exempelvis i samband med installation, verifiering och problemlösning på plats, vilket ger möjlighet att arbeta nära både produkten och kundens verksamhet.
Sammanfattningsvis innebär rollen:
Konstruktion och produktutveckling av kundanpassade lösningar
Tekniskt samarbete med sälj, kunder och leverantörer
Möjlighet till resor och arbete nära produkterna i verklig driftmiljö
Om den vi söker
För rollen som Mekanikkonstruktör söker vi dig som har en pragmatisk och lösningsorienterad inställning till konstruktion och teknik. Du är kommunikativ, prestigelös och trivs i en miljö med samarbete och många kontaktytor. Vidare ser vi att du är lyhörd och bekväm med att ta egna beslut inom givna ramar.
Skallkrav:
Eftergymnasial utbildning inom konstruktion/mekanik (lägst YH)
Minst 2 års erfarenhet som Mekanikkonstruktör inom industri
Erfarenhet Autodesk Inventor
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från processindustri eller ventilationsbranschen
Kunskaper i tyska
Erfarenhet av resor i tjänsten och internationella kundkontakter
Om Kelva
Kelva är ett specialiserat industriföretag som utvecklar kundanpassade tekniska lösningar för industriella miljöer. Företaget arbetar inom två huvudsakliga områden - Contact Cleaning och Non-contact Cleaning - där fokus ligger på driftsäkra och funktionella lösningar anpassade efter kundens behov.
Produkterna tas fram i nära samarbete mellan teknik och affär och sträcker sig från tidig konstruktion till färdig lösning i drift. Kelva verkar i en internationell miljö och erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och möjlighet att arbeta nära både produkt och kund.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Kelva.Anställningsvillkor
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: 08:00-17:00
