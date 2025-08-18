Mekanikingenjör till spännande uppdrag i Stockholm
Together Tech AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2025-08-18
Är du en driven mekanikkonstruktör som vill jobba med teknik som verkligen gör skillnad? På Together Tech brinner vi för att utveckla lösningar som förändrar världen till det bättre. Vi söker nu en erfaren mekanikkonstruktör till vårt team i Stockholm, redo för en intressant och varierad konsultroll med fokus på produktutveckling inom främst Defence Tech.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär?
Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom maskinteknik eller motsvarande
+4 års erfarenhet som mekanikingenjör
Goda kunskaper i Cad-verktyget NX samt erfarenhet av PDM
Gärna kunskaper och erfarenhet i plåt- och gjutgodskonstruktion
God kommunikationsförmåga, flytande i svenska och engelska
För uppdrag inom säkerhetsklassade områden krävs det en säkerhetsprövning innan du kan påbörja uppdraget därför är svenskt medborgarskap är krav.
Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor.
Hos oss är personlig och professionell utveckling och lärande en självklarhet, tillsammans med kollegor som delar din nyfikenhet och passion för teknik!
Din utveckling och ditt välmående är självklart viktigt för oss varpå vi erbjuder fast månadslön och förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi är kollektivanslutna via Innovationsföretagen. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även tex. hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter och från och med 1 januari 2026 även arbetstidsförkortning.
Together Tech för hållbar produktutveckling!
Din utveckling & vårt stöd
Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024 och 2025 av Karriärföretagen!
Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
