Mekanikingenjör till konsultuppdrag i Karlskrona
2026-01-27
Vi på JOIN söker en Mekanikingenjör för uppdrag hos en av våra kunder. Rollen innebär:
Designa, utveckla och validera mekaniska komponenter, enheter och system
Arbete i CAD för att säkerställa produktionsanpassade konstruktioner, tekniska ritningar och dokumentation i enlighet med tekniska standarder
Utföra tekniska beräkningar, simuleringar och tekniska analyser (termiska, strukturella, utmattningsanalyser etc.)
Erfarenhet av mekanisk design och utveckling inom industriella eller FoU-miljöer
Kunskap om designarbetsflöden och produktutvecklingsprocesser
Kunskap om mekaniska principer, material, tillverkningsprocesser och relevanta standarder
Kännedom om FEM, FEA och CFD-simuleringar och prototypframtagning
Erfarenhet av rörlig mekanik
Plats: Karlskrona
Start: Efter överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstidsanställning, alternativt B2B-avtal
Språk: Svenska & engelska
Urvalet sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
För mer information kontakta oss via mail, jobb@join.se
Välkommen med din ansökan!
Om JOIN
Hos JOIN får du tillgång till uppdrag och projekt inom både startups och etablerade teknikföretag. JOIN är ett konsultföretag som arbetat med produkt- och teknikutveckling sedan 2002. Vi finns i huvudsak i kompetensområdena fysik, elektronik och mekanik, är ofta med i de tidiga faserna och finns i Eslöv där vi har ett bra utrustat prototyplabb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jobb@join.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Mekanik - Karlskrona". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Join Business & Technology AB
(org.nr 556623-3614) Jobbnummer
9706122