Mekanikingenjör till Globalt Bolag i Helsinborg
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Helsingborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Helsingborg
2026-06-29
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Är du i början av din karriär eller har du några års erfarenhet av mekanikkonstruktion och vill fortsätta utvecklas i en tekniskt avancerad miljö? Här får du arbeta med kundanpassade konstruktionsprojekt tillsammans med erfarna kollegor, samtidigt som du successivt får ta ett större tekniskt ansvar. Det här är en roll för dig som vill kombinera lärande med eget ansvar och vara med och utveckla framtidens industrilösningar. Ansök idag- vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
Vill du arbeta med avancerad maskinkonstruktion i en roll där du får kombinera teknik, kundanpassning och projektansvar? Här blir du en del av ett erfaret ingenjörsteam där du får vara med och utveckla kundanpassade industrilösningar – från idé och konstruktion till färdig produkt.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med kollegor inom konstruktion, produktion och test, samtidigt som du har en viktig dialog med både kunder och leverantörer. Rollen erbjuder stor variation och passar dig som vill ta ett tekniskt ansvar, driva dina projekt framåt och bidra till utvecklingen av framtidens produkter.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
I rollen som mekanikkonstruktör kommer du bland annat att:
Utveckla och konstruera kundanpassade maskinlösningar i 3D CAD.
Ansvara för den mekaniska konstruktionen genom projektets olika faser.
Arbeta nära produktion och test för att säkerställa att konstruktionen fungerar i praktiken.
Samarbeta med kunder och leverantörer kring tekniska frågor och lösningar.
Identifiera förbättringsmöjligheter och bidra till vidareutveckling av produkter och tekniska lösningar.
Delta i utvecklingsprojekt där fokus ligger på innovation, kvalitet och effektivisering.
VI SÖKER DIG SOM:Har erfarenhet av mekanisk konstruktion och 3D CAD.
Är lösningsorienterad och tycker om att analysera tekniska utmaningar.
Tar eget ansvar och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt.
Trivs i en samarbetsorienterad miljö där olika kompetenser arbetar mot gemensamma mål.
Har ett intresse för produktutveckling och ständiga förbättringar.
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och trivs med att arbeta nära både människor och teknik. Du motiveras av att lösa tekniska utmaningar och uppskattar en roll där du får ta ansvar och påverka resultatet av ditt arbete.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund. Uppdraget är på 10 månader med god chans till förlängning.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Flexibelt
Placering: Helsingborg
Rekryteringsansvarig: Vanessa Henrysson Roqueta, vanessa.roqueta@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan – varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday – everyday", hur låter det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan (visa karta
)
211 22 HELSINGBORG Arbetsplats
Friday Syd Kontakt
Consultant Manager
Vanessa Roqueta vanessa.roqueta@friday.se Jobbnummer
9983654