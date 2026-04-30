Mekanikingenjör och testare - elektriska surfbrädor
2026-04-30
Lindboard är en startup i Stockholm som utvecklar elektriska surfbrädor. Att få in tillräckligt med effekt och energi i de små utrymmena på en surfbräda är en banbrytande ingenjörsutmaning. Vi vill komplettera vårt team med en junior ingenjör som ska arbeta med produktionsmetodsförbättringar och CAD-design, men också som produkttestare, säljstöd och kundservice.
Som medlem i vårt kompakta team måste den ideala kandidaten besitta anpassningsförmåga i sin kompetens och visa mångsidighet i utförandet av uppgifter. Vi söker en individ som effektivt kan navigera i en snabbrörlig och dynamisk arbetsmiljö.
Arbetsområden:
Iterering och förbättring av tillverkningsmetoder. I detta ingår CAD-design.
Testning av nya versioner av produkten.
Tekniskt säljstöd.
Första och andra linjens kundservice.
Vana att använda parametrisk designprogramvara, såsom SolidWorks eller liknande program.
Tidigare erfarenhet i design av mekaniska system.
Utbildning motsvarande minst högskoleningenjör.
Meriterande erfarenhet:
Vattensportserfarenhet, särskilt surfing.
Du är en mycket motiverad och skicklig ingenjör. Du bör ha en självsäkerhet som rimmar med din kompetens och vara bekväm med att arbeta i en självständig miljö med minimal övervakning.
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: hire@lindboard.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lind Art & Technology AB
(org.nr 559324-6712) Kontakt
Mattias Söderhielm hire@lind.surf 0733805149 Jobbnummer
