Mekanikingenjör/konstruktör till internationellt teknikföretag
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-07-01
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Är du en driven och självständig mekanikingenjör som är redo att ta nästa steg? Vår kund är ett ledande bolag inom sin bransch och erbjuder en dynamisk och utvecklande miljö där du får stort eget ansvar. Denna tjänst är en perfekt möjlighet för dig som vill axla en koordinerande roll och driva komplexa ingenjörsprojekt från start till mål.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
I rollen som mekanikingenjör kommer du att arbeta brett med kvalificerade ingenjörsuppgifter inom maskinteknik. Du förväntas tillämpa standardiserade ingenjörsprinciper för att självständigt nå uppsatta mål. Du kommer att ha många kontaktytor då rollen innebär mycket samarbete både internt och externt.
Du erbjuds
Detta är ett konsultuppdrag via Academic Work, vilket innebär att du kommer att vara anställd av oss men arbeta som konsult ute hos vår kund.Möjlighet till distansarbete Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, designa och modifiera maskiner, utrustning och produkter.
Genomföra komplexa analyser och avancerade tekniska studier.
Använda datorer och specifika programvaror för att utföra analyser samt sammanställa rapporter och tekniska rekommendationer.
Koordinera aktiviteter internt och samverka med andra teknikområden/avdelningar för att effektivt uppnå projektmål.
Säkerställa att rekommendationer och lösningar baseras på god ingenjörssed, affärsmässiga överväganden samt gällande lagar och myndighetskrav.
Vi söker dig som
Har en kandidatexamen eller masterexamen inom maskinteknik eller annat relevant område.
Har minst tre års arbetslivserfarenhet av en roll som mekanikingenjör eller annan relevant erfarenhet.
Flytande i Svenska, i både tal och skrift.
Flytande i Engelska, i både tal och skrift.
Erfarenhet av SolidWorks eller liknande.
Det är meriterande om du har
Har minst två år arbetslivserfarenhet av projektledning, team ledare eller annan relevant erfarenhet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande: Du är självgående och trygg i att leda komplexa ingenjörsprojekt och fatta affärsmässiga beslut.
Hjälpsam: Du är en kommunikativ brobyggare som trivs i en koordinerande roll med mycket samarbete över avdelningsgränserna.
Ordningsam: Du arbetar strukturerat och metodiskt med avancerade studier, dokumentation och myndighetskrav.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K7RIVF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9988138