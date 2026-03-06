Mekaniker / Verkstadsreparatör till vår verkstad och butik
2026-03-06
Brinner du för motorer, skruvande och att ge riktigt bra service? Vi söker nu en engagerad och driven verkstadsreparatör till vår kund Ängelholm Skog & Trädgård AB. Här får du möjligheten att utvecklas långsiktigt i en roll där du får ta eget ansvar och arbeta med maskiner från ledande varumärken.
Om rollen
I den här tjänsten kombinerar du praktiskt verkstadsarbete (ca 80 %) med kundservice i vår butik (ca 20 %). Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att serva och reparera alla typer av trädgårds- och skogsmaskiner.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Reparation och service av robotgräsklippare, fyrhjulingar (ATV), handgräsklippare, motorsågar och liknande bensindrivna maskiner.
Felsökning och framtagning av kostnadsförslag till kund.
Hantering av serviceordrar i vårt datorsystem samt sökning av reservdelar i sprängskisser.
Kundmottagning och service i butik, via telefon och mejl.
Enklare administrativt arbete kopplat till dina serviceärenden.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och motorer. Kanske är du i början av din karriär och letar efter en arbetsplats där du kan växa och utvecklas över tid. För att trivas hos oss är du en ordningsam och ansvarsfull person med stark drivkraft. Eftersom du är vårt ansikte utåt är det viktigt att du är social, serviceinriktad och har ett riktigt bra kundbemötande.
Kvalifikationer (Krav):
Erfarenhet av arbete som mekaniker i samma eller liknande bransch.
God datorvana (du kan obehindrat arbeta i system och tyda sprängskisser).
B-körkort.
Avslutad gymnasial utbildning.
God läsförståelse och flytande svenska i både tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt och med god fysik för verkstadsarbete.
Möjlighet att arbeta mycket under sommarperioden, då detta är vår högsäsong.
Meriterande:
Tidigare djupare motorkunskap.
Kunskaper i engelska. Även förståelse för danska och tyska är ett plus då vi ibland har internationella kunder.
Arbetstider
Vardagar: 08:00-17:00
Helgarbete: Varannan lördag 10:00-14:00 (Gäller endast under högsäsong april-augusti. Resterande del av året har vi oftast stängt på helger).
Vi letar efter dig som delar vårt engagemang för branschen. Låter detta som du? Rekryteringen görs av oss på Pauder & People Bemanning AB, och det är också hos oss din anställning kommer att vara. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
Midgårdsgatan 7
262 71 ÄNGELHOLM
262 71 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Ängelholm Skog & Trädgård AB Kontakt
Alexandra Eriksson alexandra.eriksson@pauderpeople.se 072-160 28 92
9783193