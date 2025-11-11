Mekaniker till varmbands renoveringsverkstad Avesta
Outokumpu Stainless AB / Maskinreparatörsjobb
2025-11-11
Vill du vara med och bygga upp något nytt?
Är du en skicklig mekaniker som trivs med att lösa problem, förbättra arbetssätt och bidra till en stabil och säker drift?
Vi söker nu två mekaniker till vår renoveringsverkstad. Renoveringsverkstaden är en ny verksamhet inom underhåll varmband, där vi nu etablerar en grupp med mekaniker. Här får du möjlighet att vara med i uppbyggnadsfasen, påverka arbetssätt och bidra till att forma en effektiv och hållbar verkstadsmiljö. Verkstaden ingår i varmbandets 5S-arbete, där ordning, struktur och säkerhet är en självklar del av vardagen.
Du kommer att samarbeta nära kollegor inom produktion, teknik och övrigt underhåll, och tillsammans arbetar vi för en säker, effektiv och hållbar drift. Hos oss får du ett omväxlande och praktiskt arbete, där du är med hela vägen - från planering till färdig renovering. Vi jobbar nära produktionen och renoverar mycket själva, så du får verkligen använda din erfarenhet och skicklighet i verkstaden.
Vad du kommer att göra
I rollen som mekaniker kommer du att:
• Arbeta med demontering, renovering och montering av maskinutrustning
• Utföra planerat och till viss del förebyggande underhåll
• Jobba med svetsning, lagermontering och ritningsläsning
• Slangpressning (meriterande om du kan det sedan tidigare)
• Dokumentera åtgärder, reservdelar och tid i underhållssystemet
• Delta i planerade underhållsstopp
• Föreslå och driva förbättringar som ökar tillgänglighet och driftsäkerhet
• Medverka i haveriutredningar och rotorsaksanalyser
Här får du stort eget ansvar, varierade uppgifter och möjlighet att påverka hur arbetet utvecklas.
Vem vi tror att du är
Du har en teknisk gymnasieutbildning, gärna inom teknik-, industri- eller fordonsprogrammet, och minst två års erfarenhet av underhållsarbete inom tung industri. Du har god datorvana och känner dig trygg i att arbeta i program som MS Office och olika underhållssystem. Du har också goda kunskaper i ritningsläsning och förstår vikten av noggrann dokumentation.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du är en lagspelare som trivs med samarbete, men du tar också egna initiativ och arbetar självständigt när det behövs. Du gillar att hitta lösningar, utveckla arbetssätt och bidra till ständiga förbättringar. Hos oss får du möjlighet att växa i en miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar.
Ansökan & frågor
Låter det ovan beskrivna som din nästa utmaning? Skicka in en ansökan senast 2025-12-07. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Kontakta gärna Patrik Norberg, rekryterande chef via telefon 070-7281206 om du har frågor gällande tjänsten.
Kontakta Josefine Frisendahl, Talent Acquisition Partner via mail josefine.frisendahl@outokumpu.com
om du har frågor gällande din ansökan.
Om du har frågor till de fackliga parterna, kontakta gärna Kalle Sahlin, Facklig representant (IF Metall) på telefon 070-0881004. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outokumpu Stainless AB
(org.nr 556001-8748)
Bergsnäsgatan 11 Jernverket (visa karta
)
774 22 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avesta Works Jobbnummer
9598174