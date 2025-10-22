Mekaniker till Underhåll Södra fabriken - Volvo Cars BC Olofström
2025-10-22
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad erbjuder vi
Underhåll på VCBC Södra fabriken arbetar med förebyggande underhåll för olika typer av maskiner och kringutrustning, samt akuta avhjälpande underhållsåtgärder under produktion. Vi värdesätter mångfald då vi anser att detta bidrar till kreativitet, utveckling och bred expertis. Som mekaniker hos oss på Volvo Cars kommer du även att få vidareutbildning inom din profession. Vi söker nu en mekaniker till vårat helgdagskift.
Vad kommer du att utföra?
Som mekaniker hos oss kommer du främst arbeta med att utföra förebyggande samt förbättrande underhållsåtgärder enligt arbetsorder, men även utföra akuta avhjälpande underhållsåtgärder under produktion.
Du kommer även att medverka vid haverianalyser, arbeta med ständiga förbättringar (DMAIC) samt bidra till lagets utveckling genom målstyrt lagarbete.
Du och dina färdigheter
Du har ett stort intresse av att jobba med felsökning och att underhålla olika typer av maskiner och installationer. Vi tror att du har en minst 3-årig gymnasieutbildning/mekaniker utbildning eller motsvarande.
Då vårt uppdrag är i en komplex miljö med olika utmaningar ser vi det som positivt, om du har erfarenhet från olika typer av produktionsmiljö.
Vi tror att du också har goda kunskaper i såväl svenska som engelska, samt att du med lätthet kan använda datorer, digitala verktyg, Microsoft Office program och liknande.
Vem är du?
Som person är du social och har lätt för att bygga goda relationer, är lyhörd, service inriktad, anpassar din kommunikation efter mottagare och bemöter alla på ett professionellt sätt.
Du trivs med att ha ett arbete som är händelsestyrt, är van att prioritera och anpassar dig lätt till olika situationer som uppstår. Du är öppen för förändringar och har förmågan att se på saker med nya infallsvinklar.
Vidare så trivs du med att ha struktur och där andra ser problem, ser du en utmaning att lösa. Personligen tar du gärna initiativ till att utveckla dig själv, lära dig nya saker och du delar gärna med dig av kunskaperna till personer i din omgivning. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "77956-43734070". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Personvagnar Aktiebolag
(org.nr 556074-3089), https://www.volvocars.com/ Arbetsplats
Volvo Car Corporation Kontakt
Vlatko Gicarevski 0728852317 Jobbnummer
9569978