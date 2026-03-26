Mekaniker till Sydmarin i Helsingborg AB Specialiserad på båtmotorer
Sydmarin i Helsingborg AB / Maskinreparatörsjobb / Helsingborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Helsingborg
2026-03-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydmarin i Helsingborg AB i Helsingborg
Om Sydmarin i Helsingborg AB
Sydmarin är ett väletablerat marinföretag som erbjuder service och underhåll, reparationer och installationer för både fritidsbåtar och mindre kommersiella fartyg. Vi är stolta över vår höga kvalitet, vårt personliga bemötande och vår långa erfarenhet inom branschen. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kunskap, noggrannhet och kundfokus står i centrum.
Rollen som mekaniker
Som mekaniker hos oss arbetar du med service, felsökning och reparation av båtmotorer och marina system. Du kommer att jobba både i verkstad och ute i hamn. Arbetet är varierande och passar dig som gillar problemlösning och teknik.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av båtmotorer (inombordare och utombordare)
Felsökning av mekaniska och elektriska system
Installation av marina tillbehör och utrustning
Dokumentation av utfört arbete
Vem vi söker
Vi letar efter dig som är noggrann, självgående och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik. Du har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta praktiskt.Kvalifikationer
Erfarenhet av mekaniskt arbete, gärna från marin, fordons- eller maskinbranschen
Förmåga att felsöka och arbeta strukturerat
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av Volvo Penta
Certifieringar eller utbildningar inom marin teknik
Erfarenhet av elsystem i båtar
C-körkort
Vad vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Möjlighet att arbeta med välkända varumärken och modern utrustning
Fortbildning och utvecklingsmöjligheter
Ett sammansvetsat team med god stämning
Varierande arbetsdagar i en unik marin miljö
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen till Sydmarin - där kvalitet och service möter passionen för båtliv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: service@sydmarin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan till mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydmarin i Helsingborg AB
(org.nr 556627-0020), https://sydmarin.se/
Västindiegatan 2 (visa karta
)
252 71 RÅÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scand Boats Sverige AB Jobbnummer
9821072