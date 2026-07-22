Mekaniker till Storent i Bro - Arbeta med teleskoplastare och liftar

Uniflex AB / Elektrikerjobb / Upplands-Bro
2026-07-22


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Visa alla jobb hos Uniflex AB i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige

Är du en praktiskt lagd mekaniker som trivs med att lösa tekniska utmaningar? Vill du arbeta i en roll med stort eget ansvar, varierande arbetsuppgifter och korta beslutsvägar? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi på Uniflex hjälper nu Storent att rekrytera två mekaniker till deras anläggning i Bro. Här blir du en del av ett mindre team där samarbete, kvalitet och engagemang står i fokus. Du får arbeta med service, reparation och underhåll av teleskoplastare och liftar, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas i en växande verksamhet.

Arbetstider: Måndag–fredag kl. 07.00–16.00.

Publiceringsdatum
2026-07-22

Om tjänsten
Som mekaniker hos Storent ansvarar du för service, underhåll och reparation av företagets uthyrningsflotta med fokus på teleskoplastare och liftar. Arbetet är omväxlande och omfattar både arbete i verkstaden och service ute hos kund när det behövs.
Du blir en del av ett litet och engagerat team där alla hjälps åt och där din insats har stor betydelse för verksamheten.

Arbetsuppgifter
Service och förebyggande underhåll enligt serviceintervall

Felsökning och reparation av mekaniska, hydrauliska och elektriska system

Kontroll av maskiner före och efter uthyrning

Utföra service och reparation ute hos kund

Dokumentera utfört arbete

Beställa reservdelar och hålla ordning i verkstad och servicebil

Bidra till hög tillgänglighet i maskinparken

Ge god service och ha kontakt med kunder vid behov

Vi söker dig som

Har utbildning inom fordon, entreprenadmaskiner eller liknande teknisk inriktning

Har erfarenhet av hydraulik och elsystem på entreprenadmaskiner, truckar, lastbilar eller liknande

Har B-körkort

Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar

Är serviceinriktad och har ett lösningsorienterat arbetssätt

Kan kommunicera på svenska och/eller engelska

Meriterande

Erfarenhet av teleskoplastare, liftar eller Manitou-maskiner

Truckkort

C-körkort

Erfarenhet från uthyrnings-, service- eller entreprenadbranschen

För att lyckas i rollen tror vi att du är

Praktisk och gillar att lösa problem

Ansvarstagande och självgående

Flexibel och uppskattar varierande arbetsdagar

En lagspelare med positiv inställning

Storent erbjuder
Hos Storent blir du en del av ett internationellt företag med verksamhet i flera länder, samtidigt som du arbetar i ett mindre svenskt team där alla känner varandra.

Du erbjuds:

Ett varierande arbete med stor frihet under ansvar

Möjlighet att utvecklas inom specialmaskiner och uthyrningsbranschen

Ett nära samarbete med engagerade kollegor

Servicebil och moderna arbetsverktyg

En trygg arbetsgivare med internationell stabilitet

Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!

Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8108928-2111967".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta)
111 35  STOCKHOLM

Jobbnummer
10009389

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