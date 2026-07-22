Mekaniker till Storent i Bro - Arbeta med teleskoplastare och liftar
Uniflex AB / Elektrikerjobb / Upplands-Bro Visa alla elektrikerjobb i Upplands-Bro
2026-07-22
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eller i hela Sverige
Är du en praktiskt lagd mekaniker som trivs med att lösa tekniska utmaningar? Vill du arbeta i en roll med stort eget ansvar, varierande arbetsuppgifter och korta beslutsvägar? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi på Uniflex hjälper nu Storent att rekrytera två mekaniker till deras anläggning i Bro. Här blir du en del av ett mindre team där samarbete, kvalitet och engagemang står i fokus. Du får arbeta med service, reparation och underhåll av teleskoplastare och liftar, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas i en växande verksamhet.
Arbetstider: Måndag–fredag kl. 07.00–16.00.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som mekaniker hos Storent ansvarar du för service, underhåll och reparation av företagets uthyrningsflotta med fokus på teleskoplastare och liftar. Arbetet är omväxlande och omfattar både arbete i verkstaden och service ute hos kund när det behövs.
Du blir en del av ett litet och engagerat team där alla hjälps åt och där din insats har stor betydelse för verksamheten.Arbetsuppgifter
Service och förebyggande underhåll enligt serviceintervall
Felsökning och reparation av mekaniska, hydrauliska och elektriska system
Kontroll av maskiner före och efter uthyrning
Utföra service och reparation ute hos kund
Dokumentera utfört arbete
Beställa reservdelar och hålla ordning i verkstad och servicebil
Bidra till hög tillgänglighet i maskinparken
Ge god service och ha kontakt med kunder vid behov
Vi söker dig som
Har utbildning inom fordon, entreprenadmaskiner eller liknande teknisk inriktning
Har erfarenhet av hydraulik och elsystem på entreprenadmaskiner, truckar, lastbilar eller liknande
Har B-körkort
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Är serviceinriktad och har ett lösningsorienterat arbetssätt
Kan kommunicera på svenska och/eller engelska
Meriterande
Erfarenhet av teleskoplastare, liftar eller Manitou-maskiner
Truckkort
C-körkort
Erfarenhet från uthyrnings-, service- eller entreprenadbranschen
För att lyckas i rollen tror vi att du är
Praktisk och gillar att lösa problem
Ansvarstagande och självgående
Flexibel och uppskattar varierande arbetsdagar
En lagspelare med positiv inställning
Storent erbjuder
Hos Storent blir du en del av ett internationellt företag med verksamhet i flera länder, samtidigt som du arbetar i ett mindre svenskt team där alla känner varandra.
Du erbjuds:
Ett varierande arbete med stor frihet under ansvar
Möjlighet att utvecklas inom specialmaskiner och uthyrningsbranschen
Ett nära samarbete med engagerade kollegor
Servicebil och moderna arbetsverktyg
En trygg arbetsgivare med internationell stabilitet
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8108928-2111967". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Jobbnummer
10009389