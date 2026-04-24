Mekaniker till stor kund i Göteborg | Heltid
2026-04-24
Vi på Manpower söker nu erfarna och engagerade mekaniker till en av våra välkända kunder i Göteborg. Här får du chansen att arbeta med avancerad fordonsteknik och bidra till utvecklingen av hållbara transportlösningar. Du blir en del av ett starkt team i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik. Låter det som din nästa utmaning? Sök jobbet som mekaniker i Göteborg redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos vår kund i Göteborg.
Om rollen som mekaniker hos vår kund
Som mekaniker hos vår kund blir du en viktig del av ett team som bygger, modifierar och underhåller bussar i världsklass. Du arbetar med montering, felsökning och anpassning av både traditionella och elektrifierade fordon. I rollen får du möjlighet att bidra med din tekniska kompetens för att utveckla innovativa lösningar. Vi söker dig som har erfarenhet av tunga fordon, är noggrann och gillar att lösa problem i en dynamisk miljö. Hos vår kund får du möjlighet att växa och vara med och forma framtidens kollektivtrafik.
Placeringsort: Arendal, Göteborg
Arbetstider: Dagskift
Anställningsform: Heltid, 6 månaders visstidsanställning med chans till förlängning
Vi letar efter dig som har öga för detaljer och ett starkt säkerhetstänk. Vi erbjuder en fartfylld arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter. Vi ser därför att du är driven, engagerad och har en stark vilja att lära och utvecklas. Den här tjänsten passar dig som är fordonsintresserad och som tycker att det är roligt att jobba fysiskt. Du är den som presterar det lilla extra och drivs av goda resultat!
Tidigare arbetslivserfarenhet som mekaniker
Fullständig gymnasieexamen
Mycket god svenska i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
D-körkort
Erfarenhet av svets och metallarbete
Utbildning i Heta arbeten
Traverskort
Truckkort A1-4 samt B1-4
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Strömhäll via e-post: hanna.stromhall@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Heltidsjobb. Arbetsgivare: Manpower AB
412 50 GOTHENBURG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hanna Strömhäll Hanna.Stromhall@manpower.se
9875251