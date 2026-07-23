Mekaniker till livsmedelsindustri i Helsingborg
Processbemanning Svenska AB / Maskinreparatörsjobb / Helsingborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Helsingborg
2026-07-23
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, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
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Har du erfarenhet av mekanik och trivs i en lösningsorienterad och tekniskroll? Vi söker nu en driven mekaniker till livsmedelsindustri i Helsingborg.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
I denna roll arbetar du nära produktionen och ansvarar för att maskiner och utrustning fungerar optimalt. Du blir en del av ett team där tekniskt kunnande, samarbete och problemlösning står i fokus. Du arbetar med akutunderhåll och förebyggande underhåll och måste därför trivas i en varierad roll. Arbetet omfattar felsökning och reparation av produktionsutrustning samt löpande service och förebyggande underhåll. Du arbetar med både modern och äldre maskinutrustning och ansvarar även för dokumentation av utfört arbete samt planering och genomförande av underhållsinsatser. I rollen ingår även deltagande i förbättringsarbete tillsammans med andra funktioner i verksamheten. Arbetet innefattar system och komponenter inom pneumatik och hydraulik och kan ibland innebära arbete på hög höjd eller i trånga utrymmen, vilket ställer krav på god fysik och rörlighet. Arbetstiden är förlagd till dagtid, med beredskap två gånger per månad.
Vi söker dig som har;
Stort intresse för mekanik
Erfarenhet av maskinunderhåll inom tillverkningsindustrin
Verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Kunskap inom pneumatik och hydraulik
God datorvana
Talar och skriver svenska obehindrat
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från livsmedels- eller medicinteknisk industri
SvetskunskaperDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och engagerad. Du är van vid att arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta.
Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har en positiv inställning till att utvecklas och lära dig nya saker.
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7712048-2113083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
10010018