Mekaniker till ledande aktör inom godstransport
Professionals Nord Eskilstuna AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Eskilstuna
2026-07-16
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eller i hela Sverige
Professionals Nord grundades med ambitionen att skapa en plats för människor att växa, på riktigt. En plats för människor att utvecklas, utmanas och nå sin fulla potential. Det är fortsatt drivkraften bakom allt vi gör – kompetensförsörjning inom rekrytering, personaluthyrning och Accelerated Learning. Vi utvecklar företag, individer och bidrar till att förändra branschen.
Har du ett stort tekniskt intresse och gillar att arbeta praktiskt? Vill du vara med och hålla Sveriges godstrafik i rullning och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Som tekniker hos vår kund får du en viktig roll där du arbetar med underhåll, reparation och felsökning av godståg, godsvagnar och tillhörande tekniska system. Arbetet är varierande och innefattar både planerat förebyggande underhåll och mer avancerade tekniska insatser. Du arbetar såväl självständigt som i team och blir en nyckelperson i att säkerställa att verksamheten bedrivs säkert, effektivt och med hög driftsäkerhet. Vi arbetar med löpande urval – skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Vår kund är ett etablerat svenskt logistikföretag med starkt fokus på hållbara och klimatsmarta transporter. Genom att kombinera modern teknik, hög säkerhet och miljömedvetenhet är de med och driver utvecklingen av framtidens logistiklösningar.
Du blir initialt anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult hos vår kund under de första 6 månaderna. Målsättningen är en långsiktig lösning där du på sikt kan bli direktanställd hos kunden.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten hänvisas till linn.ostin@pn.seDina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att:
Utföra service, underhåll och reparation av godståg, godsvagnar och tillhörande utrustning
Arbeta med felsökning och åtgärda tekniska problem i mekaniska och tekniska system
Utföra förebyggande underhåll för att säkerställa hög driftsäkerhet
Dokumentera utfört arbete och rapportera eventuella avvikelser
Delta i förbättringsarbete och bidra till utveckling av arbetsmetoder och rutiner
Bidra till ett säkert och effektivt transportflöde
Vi söker dig som
Har erfarenhet av och intresse för mekanik och tekniskt arbete
Är praktiskt lagd och trivs med problemlösning
Har ett lösningsorienterat och ansvarstagande arbetssätt
Har god samarbetsförmåga och ett säkerhetsmedvetet förhållningssätt
Har goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet eller utbildning inom teknik, fordon, industri, verkstad eller liknande område
Erfarenhet av svets och/eller svarv
Truck- och/eller traverskort
Erfarenhet av underhållssystem eller dokumentationshantering
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Vidare är du samarbetsvillig, arbetsam och har en vilja att utvecklas och bidra till förbättringar i verksamheten.
Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Ort: Eskilstuna
Urval: Sker löpande
Observera att säkerhetsprövning i form av drogtest kan förekomma inför anställning.
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto – här kan du skapa din kandidatprofil vilket ökar dina möjligheter till framtida tjänster. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Eskilstuna AB
(org.nr 559345-6899), https://www.pn.se/
632 22 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Konsultchefsassistent
Malin Mårtensson Tamasi malin.martensson@pn.se +460733201775 Jobbnummer
10004247