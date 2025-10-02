Mekaniker till Länna Byggmaskinverkstad
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Som Mekaniker hos oss kommer du spela en viktig roll i att upprätthålla en hög kvalitet på Cramos maskinpark. Du kommer att utföra reparationer och felsökningar på byggmaskiner, bedöma nödvändiga åtgärder, kontrollera funktion och förbereda maskiner för uthyrning. Du kommer också att arbeta i vårt affärssystem där du löpande följer serviceinformation, skapar och avslutar serviceordrar. Du beställer löpande reservdelar och förbrukningsmaterial.
Vår byggmaskinsverkstad i Länna tar emot byggmaskiner från hela Sverige för reparation och underhåll. Här arbetar ett tjugotal medarbetare i moderna och välutrustade lokaler. Stora volymer av produkter hanteras dagligen. Vi söker medarbetare som trivs i att ha ett högt tempo och vill bidra med tekniska kunskaper, positiv lösningsorienterad attityd och sin samarbetsförmåga. Vi värdesätter ett positivt och inkluderande arbetsklimat, gott samarbete och ett engagemang som driver oss framåt mot dina egna, teamets och på så sätt även Cramos mål.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: SVEMEK (IF Metall och Industriarbetsgivarna)

Kvalifikationer
Erfarenhet av felsökning, reparation och underhållsarbete.
God datavana
Vana av att söka information och ta till dig skriftliga instruktioner på såväl svenska som engelska
Det är meriterande om du har arbetat med diagnostik och har förmåga att läsa el-scheman
Vi söker dig som motiveras av att göra jobbet lite bättre än igår och som vill utvecklas och lära sig nya saker. Vi förväntar oss inte att du ska ha kunskap om hela vårt breda utbud av produkter utan vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du en problemlösare, noggrann, ansvarsfull och har lätt för att samarbeta. Vidare har du ett högt kvalitetstänk och sätter dig snabbt in i nya arbetsuppgifter. Det är viktigt att du har förmågan att strukturera och prioritera i ditt arbete, för att hålla tidsramar och leverera kvalitet. Då vi dagligen arbetar med olika systemstöd tror vi att du har erfarenhet av att arbeta med datorn som verktyg och trivs med digitala lösningar. Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön. Så ansöker du
