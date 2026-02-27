Mekaniker till familjärt bolag i Umeå!
2026-02-27
Vill du arbeta i en verkstad där du inte bara är en i mängden - utan en nyckelperson? Hos Kurres Bil & Rep i Umeå blir du en del av ett familjärt bolag med platta beslutsvägar, stark laganda och stort eget mandat. Här värdesätts din erfarenhet, dina idéer och ditt engagemang. Du får arbeta brett och bygga vidare på din erfarenhet genom utbildningar och kompetensutveckling via Autoexperten och ha friheten att själv påverka din arbetsdag. Det är en arbetsplats där gemenskapen är stark, besluten tas nära verksamheten och där man hjälper varandra att lyckas.
Nu söker vi en erfaren personbilsmekaniker som vill ta nästa steg i en trygg, stabil och samtidigt utvecklande miljö - där du får både ansvar, förtroende och möjlighet att växa.
Information om tjänsten
Kurres Bil & Rep grundades 1991 och har sedan dess byggt upp ett starkt förtroende hos sina kunder genom personlig service och hög kvalitet. Verkstaden är belägen på Ersboda i Umeå och är en godkänd bilverkstad ansluten till Autoexperten.
Här erbjuds service och reparationer för alla bilmärken. Teamet består idag av fem personer där gemenskap, frihet under ansvar och platta beslutsvägar är en självklar del av vardagen - här är varje medarbetare viktig och arbetar efter stor frihet under ansvar. För att du ska få bästa möjliga start erbjuds en trygg och strukturerad introduktion där du får komma in i både företaget, arbetssätten och rollen på ett bra sätt, med stöd från erfarna kollegor.
Rekryteringen hanteras av Professionals Nord. Kurres Bil & Reps önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se
Arbetsuppgifter
I rollen som personbilsmekaniker arbetar du brett med:
Service och underhåll på samtliga bilmärken
Kamremsbyten
Bromsar och fjädring
AC-service (meriterande med certifikat)
Däckservice
Reparationer från mindre åtgärder till större jobb
Företagsbilar, inbyten och viss skaderelaterad skruvning
Här får du möjlighet att arbeta praktiskt och självständigt - med stöd av kollegor när det behövs. Det är en verkstad där man hjälps åt och där din erfarenhet verkligen värdesätts.
Du arbetar efter bekväma arbetstider måndag-fredag 07:00-16:00.
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet som personbilsmekaniker
Har B-körkort
Talar och skriver svenska
Trivs i ett mindre team där man tar gemensamt ansvar
Vill ha frihet under ansvar och uppskattar korta beslutsvägar
Det är meriterande om du har certifikat inom AC och/eller erfarenhet av hybridbilar - men viktigast är din yrkesskicklighet och inställning.
Du är en person som vill bidra, ta ansvar och vara en del av något långsiktigt. Här finns plats för både dig med lång erfarenhet och dig som är yngre men riktigt hungrig på att utvecklas. Varmt välkommen med din ansökan!
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Umeå, Ersboda
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på hanna.degerhall@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650), https://www.kbr.nu/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kurres Bil & Rep AB Kontakt
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se Jobbnummer
9766991