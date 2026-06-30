Mekaniker till Anrikningsverk 3/Pelletsverk 4
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Kiruna Visa alla gruv- och metallurgijobb i Kiruna
2026-06-30
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Välkommen till ett spännande arbete inom vår högteknologiska koncern. Här på Mek-underhållet av Anrikningsverk 3 och Pelletsverk 4 (KA3/KK4) arbetar vi med att underhålla och utveckla våra anläggningar för en driftsäker produktion av LKAB:s slutprodukt pellets. Här får du möjlighet att bli expert på kontinuerligt underhåll och vår unika maskinpark. Detta i en kultur som värdesätter säkra arbetssätt, inkludering och omtanke.
Den hållbara omställningen börjar med oss
Vi står inför vår största utmaning hittills – att se till att Sverige och Europa har det som krävs för att ställa om. Så att vi kan leva det liv vi vill, nu och imorgon. På samma sätt som vi vill förbättra framtiden, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och lägga grunden för det liv vi lever och som bygger världen omkring oss?
Om verksamhetenKiruna Malmförädlingens uppdrag är att förädla malmen från gruva till färdig produkt. Huvuddelarna i processen är sovra, anrika och pelletisera. Avdelningen består totalt av åtta sektioner, varav fyra av dom ingår i huvudprocessen och övriga fyra är stödsektioner inom kvalitet, teknik- och processutveckling, materialprocesser samt underhhåll.
Läs mer om oss på förädlingen här: Från gruva till hamn - LKAB.
Din roll
Som fältmekaniker hos oss blir du en del av en engagerad arbetsplats bestående av både skift-och dagtidspersonal. Du och dina kollegor arbetar huvudsakligen med förebyggande och avhjälpande underhåll av vårt anriknings- och pelletsverk. Detta innebär arbete efter uppsatta underhållsplaner men också förbättringsarbeten såsom ombyggnationer samt skyddsjobb. Som fältmekaniker arbetar du också nattetid på samtliga verk som akutstyrka för haverier och prioriterade arbeten. På grund av detta kräver rollen stort initiativtagande och hög kapacitet som självgående mekaniker. Detta är alltså en mekanikerroll utöver det vanliga.
Här är du en del av ett team med stor påverkan på det dagliga arbetet där er säkerhet och trivsel är högsta prioritet. Hos oss arbetar du med att underhålla LKAB:s största produktionsenhet och har därmed en stor påverkan på vårt resultat, allt tillsammans med hjälpsamma och drivna kollegor.
Det här har du med dig
Som fältmekaniker ställs mycket stora krav på självgående kapacitet både gällande kunskap/erfarenhet samt problemlösning. Samarbete är också av yttersta vikt då du arbetar nära i partnerskap med kollega.
Gymnasieutbildning med mekanisk inriktning eller motsvarande erhållen kompetens är ett krav
B-körkort är ett krav
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav
Flerårig erfarenhet av industriarbete (meriterande)
Yrkeserfarenhet inom gas/elsvetsning (meriterande)
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, rullande skiftgång som inkluderar förmiddag, eftermiddag- och nattarbete (K5)
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef Adam Dresh, telefon: 070-374 49 32, e-post: adam.dresh@lkab.com
Facklig kontakt:
IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans – i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: josefin.taaveniku@lkab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
(org.nr 556001-5835)
981 86 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9984725