Mekaniker/tekniker till Norrlands Bil Tunga Fordon!
2026-02-05
Vi söker nu en mekaniker till vår serviceanläggning i Luleå. Har du fordonsteknisk utbildning eller har erfarenhet som mekaniker för tunga fordon, personbilar eller maskiner? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Som lastbilsmekaniker arbetar du med att utföra service och reparationer på lastbilar, bussar, släpfordon samt tillhörande påbyggnationer. Du arbetar i vår verkstad som en del i ett team med kompetenta kollegor. Hos Norrlands Bil Tunga Fordon i har vi god stämning och en vilja att hjälpa varandra. Här sätter vi kunden i fokus och ser till att leverera enligt Scanias standarder!
Som ny får du introduktion genom intern utbildning och stöd av dina kollegor, detta för att ge dig de bästa förutsättningarna för att komma in i arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning och/eller erfarenhet som mekaniker mot tunga fordon, personbilar, maskin eller liknande. Du har ett tekniskt intresse, god digital kompetens och lätt för att ta till dig nya system och teknik, detta då arbetet i många fall kräver uppkoppling av dator mot fordon. Det är meriterande ifall du är intresserad av, eller kunnig inom, elfordon.
Som person är du serviceinriktad, engagerad och vill utvecklas tillsammans med oss för att möta kundens behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
B-körkort är ett krav. C-körkort är meriterande.Placeringsort: LuleåArbetstider: Skiftgång 7.00-16.00, 15.00-22.30Start: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
För frågor kontakta Verkstadschef Patrik Dahl, 0920-21 97 07, patrik.dahl@norrlandsbil.se
Välkommen in med din ansökan!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag, 24 februari 2026.
Tre föregångare som slagit ihop sina styrkor. Norrlands Bil är summan av tre parallella framgångshistorier. Skellefteå Bil startade i Skellefteå 1944, Müllers i Luleå 1946 och Bil-City i Kiruna 1961. I vår gemensamma berättelse hittar vi några av milstolparna i utvecklingen av personbilen. I samma takt som Volkswagengruppen utvecklades till ett flertal världsledande bilmärken, växte de båda familjeföretagen till föregångare i Västerbotten och Norrbotten.
Idag är vi totalt ca 380 medarbetare i de tre bolagen Norrlands Bil Sverige AB (personbilar), Norrlands Bil Tunga Fordon AB (lastbilar) samt Service AB (fastighet & ekonomi). Vi finns fördelade på sju orter i från Skellefteå i söder till Kiruna i norr och har en omsättning på ca 1,5 miljard.
Då bilbranschen utvecklas i rask takt innebär det att vi också måste utveckla människorna bakom tekniken, och vara mån om den viktigaste resurs vi har- våra medarbetare! Att arbeta på Norrlands Bil ska kännetecknas av arbetsglädje och goda möjligheter till vidareutbildning, dels inom de olika bilmärkena och Scania men även för övriga tjänster internt. Våra generalagenter från Scania-och Volkswagenkoncernen erbjuder och samordnar utbildningar så vi säkerställer att vi följer med i utvecklingen. Vill du vara med på resan? Ersättning
