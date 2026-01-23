Mekaniker/tekniker till Norrlands Bil Skadeverkstad
2026-01-23
Vi söker nu en mekaniker till vår skadeverkstad i Luleå. Har du fordonsteknisk bakgrund i form av utbildning eller erfarenhet? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Att ansöka till tjänsten är enkelt - du fyller bara i kontaktuppgifter och svarar på några frågor. Resten tar vi reda på när vi ses! CV och personligt brev såklart välkommet, men frivilligt att bifoga.
Som mekaniker/tekniker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:
- Utföra servicearbeten utifrån serviceprotokoll enligt de föreskrivna serviceintervallerna.
- Utföra servicearbeten i samband med verkstadsbesök, t.ex. bromsar, avgassystem, AC och hjulinställningar.
- Bedömningar på bilens komponenter utifrån tillverkarens underhållschema och rekommendationer.
- Större jobb såsom renovering/utbyte av defekta komponenter.
Vid intresse från din sida finns det även möjlighet att lära sig/utföra karosseriarbeten. Beroende på vilken kunskap du har med dig så finns även möjligheten att arbeta med elbilar.
Vi erbjuder dig en trivsam arbetsmiljö som präglas av arbetsglädje och lagarbete. I din roll som mekaniker samarbetar du mycket med våra duktiga servicerådgivare och reservdelspersonal. Du kommer att få goda möjligheter till kompetensutveckling, bland annat genom Volkswagen-gruppens utbildningar, och även möjlighet att utvecklas inom företaget.
Vem är du?
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning och/eller erfarenhet som mekaniker för personbilar, maskin eller liknande. Du har ett tekniskt intresse, god digital kompetens och lätt för att ta till dig nya system och teknik, detta då arbetet i många fall kräver uppkoppling av dator mot fordon.
Det är meriterande ifall du är intresserad av, eller kunnig inom, högvoltsarbete för fordon. Likaså gällande karosseriarbete samt ifall du har erfarenhet av diagnostik/felsökning.
Som person är du en engagerad lagspelare som vill utvecklas tillsammans med oss för att möta kundens behov. Självklart är du också noggrann och kvalitetsmedveten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
B-körkort är ett krav.
Information och kontakt
Tjänsten avser heltid, placeringsort Luleå.
Sista dag att ansöka är 12 februari 2026. Vi tillämpar löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
För frågor kontakta Verkstadschef Peter Lindström, 0920-24 29 35, peter.lindstrom@norrlandsbil.se
Välkommen in med din ansökan!
Tre föregångare som slagit ihop sina styrkor. Norrlands Bil är summan av tre parallella framgångshistorier. Skellefteå Bil startade i Skellefteå 1944, Müllers i Luleå 1946 och Bil-City i Kiruna 1961. I vår gemensamma berättelse hittar vi några av milstolparna i utvecklingen av personbilen. I samma takt som Volkswagengruppen utvecklades till ett flertal världsledande bilmärken, växte de båda familjeföretagen till föregångare i Västerbotten och Norrbotten.
Idag är vi totalt ca 380 medarbetare i de tre bolagen Norrlands Bil Sverige AB (personbilar), Norrlands Bil Tunga Fordon AB (lastbilar) samt Service AB (fastighet & ekonomi). Vi finns fördelade på sju orter i från Skellefteå i söder till Kiruna i norr och har en omsättning på ca 1,5 miljard.
Då bilbranschen utvecklas i rask takt innebär det att vi också måste utveckla människorna bakom tekniken, och vara mån om den viktigaste resurs vi har- våra medarbetare! Att arbeta på Norrlands Bil ska kännetecknas av arbetsglädje och goda möjligheter till vidareutbildning, dels inom de olika bilmärkena och Scania men även för övriga tjänster internt. Våra generalagenter från Scania-och Volkswagenkoncernen erbjuder och samordnar utbildningar så vi säkerställer att vi följer med i utvecklingen. Vill du vara med på resan? Ersättning
