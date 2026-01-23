Mekaniker sökes till ledande aktör inom fordonsindustrin
2026-01-23
Vi söker nu en mekaniker till vår kunds verkstad i Göteborg. Företaget är verksam inom fordonsindustrin och fokuserar på utveckling och prototyper för tunga fordon. Här får du vara en del av ett innovativt team som arbetar med framtidens fordonslösningar, med möjlighet att påverka och forma tekniska lösningar från början till slut!
Som mekaniker i utvecklings/prototypverkstaden kommer du att arbeta i ett team om ca 20 medarbetare med prototypbyggnationer, ombyggnationer, felsökning, montering av mätutrustning samt provsupport av verkstadens olika typer av testfordon. Du arbetar nära konstruktörer och får tidigt i processen möjlighet att påverka hur framtida lösningar kommer att se ut. I teamet hjälps ni åt med alla olika typer av arbetsuppgifter där du är med för att utveckla och driva arbetet framåt.
Tjänsten är en konsultanställning med arbetstider förlagda på dagtid, med möjlighet till flextid. Start för tjänsten sker enligt överenskommelse. På arbetsplatsen förekommer både svenska och engelska, det är därför viktigt att du känner dig bekväm med båda språken. Under vissa perioder kan rollen även innebära tjänsteresor.Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker är dina arbetsuppgifter varierande och det är viktigt att du trivs med denna bredd. I dina arbetsuppgifter ingår följande:
• Bygga och modifiera prototyper för testfordon
• Felsökning och problemlösning
• Installera och förbereda mätutrustning för tester och utvärderingar
• Stödja tester av nya fordonslösningar
• Delta aktivt i utveckling och planering inom teamet
Om dig
Vi söker dig som har en bakgrund som mekaniker med eget driv och ett självgående arbetssätt. Du är en nyfiken och lösningsorienterad person som trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Du är analytiskt lagt och funderar gärna på hur du kan göra lösningar ännu bättre, samtidigt som du är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter. Vidare tycker du om att utvecklas och kommer gärna med nya förslag och innovativa lösningar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Viktigt för tjänsten är:
• B-körkort
• Utbildning inom fordonsteknik
• Tidigare erfarenhet som fordonsmekaniker (bil, lastbil eller buss)
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande för tjänsten är:
• D-körkort
• Tidigare erfarenhet av att läsa ritningar och hantera CAD-underlag
• Tidigare erfarenhet av arbete med hybrid- och fullelektriska system
Om ansökan
Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Tveka därför inte med att skicka in din ansökan genom att bifoga CV och klicka på knappen "ansök". Vänligen notera att vi i vissa av våra processer även använder videointervjuer, fler tester och andra bedömningstekniker. Om det är aktuellt i just denna process kommer du att informeras om detta.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Thea Sterner på thea.sterner@adecco.se
Har du frågor angående registrering, vänligen kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
