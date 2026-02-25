Mekaniker sökes till jobb i Huskvarna.
Optima Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2026-02-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Optima Bemanning AB i Jönköping
, Ulricehamn
, Ödeshög
, Hjo
, Tranemo
eller i hela Sverige
Optima bemanning AB är ett bemannings och rekryteringsföretag med inriktning emot den tunga industrin. Vi arbetar på uppdrag från kund över hela Sverige. Vi har säte i Östergötland. Du som söker har minst 5 år inom service / underhåll.
Du är av självständigt arbetande karaktär och en problemlösare, men har inga problem att ventilera och diskutera arbetssättets gång med dina medarbetare. I arbetslaget är du en god lyssnare och kommunikatör.
Du har en gymnasieutbildning i botten och har erfarenheter inom service i den tunga industrin.
Traversutbildning samt saxliftsutbildning med tillhörande fallskyddskurs ses som meriterande.
Dina eventuella svetsareprövningar inom MaG (136-138) bifogas i din ansökan, men är inget krav för detta jobb. Vi söker för kunds räkning ett antal mekaniker till Huskvarna för en tjänst som är tänkt tillsvidare.
Arbetet består i allt ifrån service och underhåll samt viss maskinreparation. Du som underhållsmekaniker kommer att arbeta i team med flera andra montörer och kommer att ha en nyckelroll i de olika projektens framgång.
Du är van vid mekaniska konstruktioner och du har inga problem med att läsa och förstå ritningar och serviceunderlag.
Din stresstålighet och din förmåga att "se vad som ska göras" väger tungt till denna tjänst.
Vi tror att du har några år i branschen och att du tycker om och brinner för ditt arbete! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: jobb@optimabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mek". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optima Bemanning AB
(org.nr 559108-6854), http://www.optimabemanning.se
561 31 HUSKVARNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Optima Bemannaning AB Jobbnummer
9764136