Mekaniker sökes till Gränges - var med och utveckla framtidens industri

2026-03-30


Publiceringsdatum
2026-03-30

Om företaget
Gränges är en global aktör inom avancerade aluminiumprodukter och spelar en central roll i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. I Finspång driver företaget en modern produktion där tekniskt kunnande, innovationskraft och lagarbete är avgörande för framgången. Här möts människor med olika erfarenheter och kompetenser i en arbetsmiljö som präglas av gemenskap och högt engagemang.
Gränges har satt ett tydligt mål - att vara klimatneutrala senast 2040 - och söker nu en mekaniker till valslagerverkstaden som vill bidra i den resan.

Arbetsuppgifter
Som mekaniker hos Gränges får du en varierad och tekniskt utvecklande roll i en modern produktionsmiljö. I arbetet kommer du bland annat att:

Utföra både förebyggande och avhjälpande underhåll på valsverkens valsar och lagringar

Arbeta med förbättringsåtgärder och anpassningar för att öka driftsäkerhet och tillgänglighet

Bidra med din tekniska kompetens i en dynamisk produktionsmiljö där flexibilitet, samarbete och problemlösning är en naturlig del av vardagen

Rollen innebär eget ansvar samtidigt som du arbetar nära kollegor inom både underhåll och produktion för att säkerställa en stabil och effektiv drift.
Arbetstider: Tjänsten inleds i 2-skift (dag/kväll) och övergår efter upplärning till 3-skift.

Profil
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:

En teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet

Ett mekaniskt intresse och en vilja att arbeta praktiskt med tekniska lösningar

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, så att du kan kommunicera och dokumentera arbetet på ett säkert och korrekt sätt

Det är meriterande om du har erfarenhet från processindustri samt innehar truck- eller traverskort.
Som person är du lösningsorienterad, noggrann och tar ansvar för ditt arbete. Du trivs i en praktisk roll där samarbete är en självklar del av vardagen och där säkerhet alltid står i fokus.
Ansökningsförfarande
I den här processen samarbetar Gränges med Skill, där anställningen sker via oss. Vi arbetar med löpande urval, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Felicia Wickenberg på felicia.wickenberg@skill.se eller 011 470 53 06.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7228630-1919267".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skill Kompetenspartner AB (org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta)
612 40  FINSPÅNG

Jobbnummer
9825964

