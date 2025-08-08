Mekaniker sökes till företag i Landskrona
Uniflex AB / Maskinreparatörsjobb / Landskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Landskrona
2025-08-08
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Landskrona
, Helsingborg
, Malmö
, Klippan
, Höganäs
eller i hela Sverige
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som reparatör, mekaniker eller servicetekniker? Då är det dig vi söker!
Uniflex söker en tekniskt intresserad mekaniker/tekniker med bakgrund som tekniker, mekaniker eller reparatör. Du kommer vara anställd via Uniflex bemanning och uthyrd till kundföretaget som ligger i Landskrona, anställningen kan komma att gå över till en tillsvidareanställning efter en tids anställning.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Vi söker dig som är tekniskt lagd, du har ett stort intresse av att mecka och är van av att hantera verktyg. Du är självständig i ditt arbete men trivs av att ha kollegor runt omkring dig. Som mekaniker kommer du att utföra reparationer, diagnotisera problem, service och underhåll. Din kunskap och erfarenhet kommer att vara avgörande för att säkerställa hög kvalitet och pålitlighet.
Du kommer utföra underhåll på bland annat bromsenheter och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet och kännedom inom fordonsbranschen. Du är noggrann i ditt arbete och social, driven och positiv som person.
Krav för dig som Mekaniker:
• B-körkort
• Erfarenhet av mekanik
• Erfarenhet som tekniker, reparatör eller mekaniker.
• God teknisk kompetens och förmåga att lösa komplexa problem
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• Ansvarskänsla och noggrannhet i utförandet av arbetsuppgifter
• Behärska svenska flytande i både tal och skrift
Tjänsten är med omgående start. Arbetstid är förlagd på dagtid.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka därför in din ansökan redan idag!
Om verksamheten
Om Uniflex:
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9450258