Mekaniker sökes till Alpha Bilverkstad Skurup AB Omedelbar start möjlig
Alpha Bilverkstad Skurup AB / Maskinreparatörsjobb / Skurup Visa alla maskinreparatörsjobb i Skurup
2026-07-04
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Alpha Bilverkstad Skurup AB söker mekaniker till vår verkstad i Skurup.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för bilar och mekaniskt arbete. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har en vilja att utvecklas inom yrket.
Hos oss kommer du att arbeta med bland annat service, bromsar, felsökning och byte av reservdelar. Erfarenhet av kamrem, kamkedja samt större reparationer och mer avancerade servicearbeten är meriterande.
Vi välkomnar både erfarna mekaniker och nyutexaminerade som vill växa och utvecklas inom branschen. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, är arbetsvillig och brinner för mekaniskt arbete.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och goda arbetsvillkor. Lönen förhandlas utifrån erfarenhet, kompetens och ansvar.
Omedelbar start är möjlig för rätt person. Anställningen kan inledas som timanställning eller praktik beroende på erfarenhet och överenskommelse. Efter prövoperioden finns god möjlighet till en fast heltidsanställning.
B-körkort är meriterande, men inget krav. För rätt person med god kompetens, rätt inställning och hög arbetsmoral kan vi även erbjuda hjälp med att ta körkort. Vi värdesätter yrkesskicklighet och engagemang högre än ett körkort.
Vi erbjuder en varierande och utvecklande arbetsmiljö i en växande verkstad där kvalitet, kundservice och samarbete står i fokus.
Arbetsplatsen är belägen i Skurup. För dig som bor i Malmö finns möjlighet till samåkning till och från arbetsplatsen.
Du är varmt välkommen att besöka oss på verkstaden och presentera dig personligen. Ta gärna med ditt CV och en ansökan. Du kan också skicka din ansökan och ditt CV via e-post.Publiceringsdatum2026-07-04Kontaktuppgifter för detta jobb
Alpha Bilverkstad Skurup AB
Korrehusgatan 4A, 274 30 Skurup
Telefon: 073-665 49 24
E-postadress: info@alphabilverkstad.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Ansökan via Mail, telefon eller personligt på plats.
E-post: Info@alphabilverkstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alpha Bilverkstad Skurup AB
(org.nr 559488-9080)
Korrehusgatan 4 A (visa karta
)
274 30 SKURUP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marta Piotrowska Info@alphabilverkstad.se 073-665-4924 Jobbnummer
9992701