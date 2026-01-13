Mekaniker / Servicetekniker till S-O Larsson Maskin AB
2026-01-13
Har du ett tekniskt intresse och brinner för att ge förstklassig service? Nu har du chansen att bli en nyckelperson i vårt framgångsrika team! Hos S-O Larsson Maskin, beläget i natursköna Hössjö och med nästan över 60 års erfarenhet i branschen, söker vi nu en engagerad mekaniker. Här blir du en del av en familjeägd verksamhet där tradition, kvalitet och innovation möts - och där varje medarbetares insats gör skillnad!Om oss:
Sedan 1966 har vi varit ledande inom maskinbranschen och vi arbetar stolt med några av de mest välrenommerade varumärkena på marknaden. Vi erbjuder ett brett sortiment av professionella maskiner och redskap för kommuner, kyrkoförvaltningar, föreningar och entreprenörer - främst inom skötsel, underhåll och entreprenad. I vårt utbud finns bland annat Wille redskapsbärare, Kubota grönytemaskiner och traktorer, Giant kompaktlastare, Spider släntklippare, Walker och dessutom redskap till tillhörande användare av våra maskiner. Sortimentet är noggrant utvalt för att möta höga krav på effektivitet, hållbarhet och funktion i både urbana och kommunala miljöer.Med våra 12 medarbetare erbjuder vi både spetskompetens och ett varmt, familjärt arbetsklimat. Genom att kombinera rätt produkter med gedigen kompetens strävar vi alltid efter att leverera hållbara och effektiva lösningar som bygger långsiktiga relationer.
Din roll :
Du får en nyckelposition i ett sammansvetsat team, där din insats verkligen gör skillnad. Som mekaniker hos oss är du inte bara en kugge i maskineriet - du är en avgörande del av vår leverans och kundupplevelse. Med stor frihet att planera din vardag och ett nära samarbete med verkstadsledningen får du möjlighet att ta ansvar, påverka och utvecklas. Arbetet är varierat och kombinerar tekniska utmaningar med kundkontakt, där du ofta är den som hittar lösningen när det verkligen gäller.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra service, reparationer och felsökning på maskiner inom företagets sortiment.
Iordningställa och leveransklargöra nya maskiner.
Arbeta både i verkstad och ute hos kund med hjälp av välutrustad servicebuss.
Diagnostisera och åtgärda problem inom hydraulik och maskinrelaterad el.
Bidra till kostnadseffektiva lösningar som stärker långsiktiga kundrelationer.
Vem tror vi att du är?
Vi söker dig som är lösningsorienterad, med ett genuint intresse för maskiner och teknik. Du trivs i en omväxlande vardag där du får kombinera verkstadsarbete med kundbesök och gillar att ta ansvar för att hitta smarta lösningar. Du är trygg i kundkontakten, noggrann i ditt arbete och har förmågan att växla upp när det behövs. Har du dessutom erfarenhet av tunga fordon, hydraulik och maskinrelaterad el - och kanske ett BE- eller C-körkort - då är du precis den vi letar efter!
Varför S-O Larsson Maskin?
Hos oss får du inte bara en tjänst, utan en möjlighet att växa i en verksamhet som är lika engagerad i sina medarbetare som i sina kunder. Här värderar vi samarbete, personlig utveckling och att ha roligt på jobbet. Välkommen att bli en del av vår familj!AnsökanVi som hjälper S-O Larsson i denna rekrytering heter Northern Skill. Vi är det personliga rekryteringsföretaget med norrländska som koncernspråk.Har du inte världens snyggaste CV så kan du alltid presentera dig genom fritext hos oss. Antingen direkt i ansökan, med en kort video - eller varför inte slå en signal?! Så ansöker du
