Mekaniker & Verkstadschef. Lastbilar, Truckar, Lastmaskiner, m.m.
2026-02-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Umeå
Vi på TMR Terminal AB söker två mekaniker.
De vi söker ska vara mekaniker och kunna skruva, alltså kunna det mesta och vara självgående.
1: Verkstadschef där du också ska vara med och skruva.
2: Mekaniker
Ett allmänt intresse för Lastbilar, Traktorer, Lastmaskiner, Truckar, Bilar, Grävmaskiner och allt som drivs av en dieselmotor är ett krav och det är även sådant du kommer att få jobba med.
Arbetstiderna är flexibla du börjar mellan 05-09 bestäm vilket som passar dig bäst, du kommer att kunna styra din tid själv.
Vi har för närvarande 14 lastbilar med släp, truckar, grävmaskiner, m.m.
Erfarenhet är ett krav och lön gör vi upp men absolut som minst bättre än avtal!
Vi hoppas vi hittar någon som vi kan betala betydligt mer men allt handlar om erfarenhet, kunnande och drivkraft.
B körkort är krav C/CE är meriterande
Mvh
Tommy Jonsson
070-99 99 510 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: tommy@tm-s.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkstad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jonsson, Tommy
, http://www.tm-s.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Jobbnummer
9718874