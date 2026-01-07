Mekaniker & Servicetekniker till Kinab (Visstid 3-6 månader)
2026-01-07
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Kinab är ett företag som erbjuder helhetstjänster för rengöring och underhåll av återvinningsmiljöer åt bland annat livsmedelsbutiker, bostadsrättsföreningar och andra fastigheter. Med fokus på kundanpassade lösningar och en norrländsk själ strävar vi efter att skapa rena och trivsamma miljöer över hela landet, vilket bidrar till både verksamhetens framgång och en hållbar miljö. Vi har ett antal fullt utrustade lastbilar med påbyggd tvättutrustning som vi kallar för enheter. Arbetet på en enhet utförs av två personer som samarbetar, de har stöd från administrativ personal som hjälper till från kontoret.
Kinab växer och söker en mekaniker/servicetekniker till en ny roll i företaget. Du kommer arbeta i ett litet team som ansvarar för att alla lastbilar (enheter) och anläggningar är i bästa skick.
Du kommer att arbeta med några av landets bästa påbyggare och får en unik möjlighet att lära dig yrket på plats. Vi tror att det viktigaste för att klara av jobbet är att du har intresset och erfarenhet av att meka på fritiden.
Som mekaniker och servicetekniker på Kinab kommer du att:
Utföra förebyggande underhåll och service på företagets egna enheter (lastbilar med tillbyggnad) i verkstaden samt ute i fält på nedgrävda behållare. Det handlar om:
Grovsmide & svetsning.
Service av roterande delar.
Fordonselektronik, hydraulik & pneumatik.
PLC-baserade styrsystem. Kabeldragning och service på givare samt förbereda enheter inför besiktning.
Genomföra service hos kunder, inklusive besiktningar och samarbeta med kunden för att hitta lösningar.
Fungera som en taktisk reserv och kunna hoppa in och hjälpa med andra arbetsuppgifter vid behov.
Observera att arbetsuppgifterna kan variera beroende på din kompetens och behovet i verksamheten. Som exempel har vi planer på att bygga nya enheter, då kommer du vara behjälplig i det.
Önskad profil:
Tidigare erfarenhet av att meka och en vilja att utvecklas inom detta.
B-körkort.
Svenska i tal och skrift.
Du kan hantera ett fysiskt krävande jobb.
Du får inte vara höjdrädd eller ha cellskräck.
Bekväm med att arbeta med avfall.
Möjlighet att resa i arbetet och vara borta hemifrån över en natt då och då.Publiceringsdatum2026-01-07Dina personliga egenskaper
Noggrann och tycka om att det är rent och snyggt; vi är en samhällsviktig funktion och det är viktigt att hålla hög kvalitet i alla led.
Flexibel eftersom saker och ting händer ute hos våra kunder, och då måste vi vara redo att åka ut och åtgärda problemet direkt.
Vetgirig eftersom företaget utvecklas konstant och vi söker personer som vill lära sig.
Meriterande om du har:
C-körkort.
Erfarenhet av att köra kran, traktor eller truck.
Byggt din egen epatraktor eller har mekat på fritiden.
God datorvana och vana att rita i CADÖvrig information
Start: Omgående
Arbetstider: 40 h i arbetsvecka med flextid och du styr själv tid tid.
Placering: Du utgår från verkstaden i Tullinge men kommer verka i Mälardalen.
Anställningsform: Visstid 3-6 månader, med chans till förlängning
Vid frågor om tjänsten kan du ringa Mats Öberg kvällstid mellan 18 - 21. Telefonnummer: 010-457 71 45
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Hampus Löwstedt info@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9670860