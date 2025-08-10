Mekaniker med marint intresse till Holmbergs Marin & Motorteknik AB
2025-08-10
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Vill du vara med och driva utvecklingen framåt i ett litet men expansivt företag med stark förankring i den marina branschen? Holmbergs Marin och Motorteknik AB söker nu en mekaniker som vill växa tillsammans med oss!
Hos oss präglas arbetet av högt tempo, varierande arbetsuppgifter och ett nära samarbete, alltid med kvalitet och kundnytta i fokus.Publiceringsdatum2025-08-10Om tjänsten
Vi söker en erfaren mekaniker som vill arbeta i en fri och flexibel roll med stort eget ansvar. Majoriteten av arbetet sker på plats hos kund, och tjänsten innebär visst resande. Du kommer att arbeta med reparationer och underhåll av marina system och komponenter.
Vi står inför ett spännande skifte - från och med oktober kommer vi att ansvara för allt led-underhåll på Trafikverkets färjor i Mellansverige efter att vi nyligen vunnit en upphandling. Detta innebär att dessa uppdrag kommer att utgöra en central del av vår dagliga verksamhet.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Installation, reparation och underhåll av framdriftsmotorer och elverk.
Felsökning av kontroll och övervakningssystem.
Konstruktion, installation och reparation av hydrulikutrustning och hydrauliksystem.
Arbeten på propeller- och roderarrangemang.KvalifikationerKvalifikationer
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av liknande arbete, t.ex. reparation av entreprenadmaskiner, jordbruksmaskiner eller tunga fordon
Svenska i tal och skrift
Engelska i tal
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av svetsning och maskinbearbetning i svarv och fräs
Elkunskaper
Erfarenhet inom den marina branschen
Vi söker dig som:
Är självgående och lösningsorienterad
Trivs i ett högt arbetstempo
Har god samarbetsförmåga och hög servicekänsla
Har ett intresse för tekniska lösningar
Vi erbjuder:
Frihet och flexibilitet i arbetet
Varierande arbetsuppgifter med glada kollegor i en dynamisk miljö
Möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens
Konkurrenskraftiga villkor och lön efter överenskommelse
Placering: Norrköping
Anställningsform: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse men rekrytering sker löpande
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till info@marinmotorteknik.se
eller ring Albin Holmberg 0762493714 så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: info@marinmotorteknik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmbergs Marin och Motorteknik AB
(org.nr 559080-1733) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holmbergs Marin & Motorteknik AB Jobbnummer
9451530