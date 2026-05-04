Mekaniker med erfarenhet av lastbil, trailer & bakgavellyftar sökes

Enköping Servicecenter AB / Maskinreparatörsjobb / Enköping
2026-05-04


Visa alla maskinreparatörsjobb i Enköping, Knivsta, Håbo, Strängnäs, Västerås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Enköping Servicecenter AB i Enköping

Publiceringsdatum
2026-05-04

Om företaget
Enköping Servicecenter AB är ett växande företag som arbetar med service och reparation av tunga fordon. Vi erbjuder våra kunder högkvalitativ service inom lastbilar, trailers och bakgavellyftar. Nu söker vi en driven och kunnig mekaniker som vill bli en del av vårt team.

Om tjänsten
Som mekaniker hos oss kommer du att arbeta med:
Service och reparation av lastbilar och trailers
Felsökning och underhåll av bakgavellyftar
Diagnostik och reparation av mekaniska och hydrauliska system
Förebyggande underhåll och kundanpassade lösningar

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med tunga fordon (lastbil, trailer eller liknande)
Har kunskap inom hydraulik, el och mekanik
Är självgående, ansvarstagande och noggrann
Har B-körkort (C-körkort är meriterande)
Kan kommunicera på svenska (ytterligare språk är ett plus)

Vi erbjuder
Ett stabilt arbete i ett växande företag
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling inom yrket
Marknadsmässig lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: enkoping@mekopartner.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastbil".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Enköping Servicecenter AB (org.nr 559543-2716)
Kvartsgatan 15 (visa karta)
749 40  ENKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9887933

Prenumerera på jobb från Enköping Servicecenter AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Enköping Servicecenter AB: