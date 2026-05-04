Mekaniker med erfarenhet av lastbil, trailer & bakgavellyftar sökes
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Enköping Servicecenter AB är ett växande företag som arbetar med service och reparation av tunga fordon. Vi erbjuder våra kunder högkvalitativ service inom lastbilar, trailers och bakgavellyftar. Nu söker vi en driven och kunnig mekaniker som vill bli en del av vårt team.Om tjänsten
Som mekaniker hos oss kommer du att arbeta med:
Service och reparation av lastbilar och trailers
Felsökning och underhåll av bakgavellyftar
Diagnostik och reparation av mekaniska och hydrauliska system
Förebyggande underhåll och kundanpassade lösningarKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med tunga fordon (lastbil, trailer eller liknande)
Har kunskap inom hydraulik, el och mekanik
Är självgående, ansvarstagande och noggrann
Har B-körkort (C-körkort är meriterande)
Kan kommunicera på svenska (ytterligare språk är ett plus)
Vi erbjuder
Ett stabilt arbete i ett växande företag
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling inom yrket
Marknadsmässig lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: enkoping@mekopartner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastbil". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköping Servicecenter AB
(org.nr 559543-2716)
Kvartsgatan 15 (visa karta
)
749 40 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9887933