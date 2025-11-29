Mekaniker (GSS/K) till Verkstadstroppen vid Transportflygskvadronen
Är du en lagspelare som gillar teknik och omväxlande arbete? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? Då är det dig vi söker. Tillsammans skall vi bygga ett starkare försvar.
Transportflygskvadron är den skvadron som tillhandahåller taktiskt transportflyg med flygplanet Tp84 (C-130 Hercules) både nationellt och internationellt. Vår uppgift är att transportera materiel och personal, utföra luftburen försörjning och taktisk transport.Publiceringsdatum2025-11-29Dina arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av att underhålla och säkerställa tillgänglighet av markburen materiel på kompaniet, som aggregat och hjulfordon. Tjänsten innebär att du såväl som praktiskt arbetar med tillsyn/reparationer, är i direkt kontakt med brukare och verkstad. Du kommer även fungera i din roll direkt mot flygunderhållet vid övning och insats.
KRAVKvalifikationer
• Genomförd GMU, GU eller värnplikt med godkänt resultat
• Genomgått grundläggande mekanikerutbildning inom FM. Alternativt annan teknisk utbildning eller kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Uttrycker dig obehindrat på svenska, engelska i såväl tal som skrift
• Körkort B (ej automat)
• Svensk medborgare
• Godkänd efter särskild säkerhetsprövning/registerkontroll
• Godkänd enligt försvarsmaktens fysiska standard FMFyssDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är tekniskt intresserad, service och lösningsorienterad, med god social förmåga.
Du har en god förmåga att arbeta självständigt och är inte rädd för att ta initiativ.
Du är nyfiken och flexibel till ditt sätt och klarar av att jobba i en föränderlig miljö.
Då arbetsflödet varierar så är det viktigt att du kan hantera flera olika projekt samtidigt.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
MERITERANDE
Militära befattningsutbildningar såsom:
• Arbetslivserfarenhet som fordonsmekaniker eller tekniskt underhåll i övrigt.
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakte
• Gruppchefsutbildning
Meriterande är även:
• Militära förarbevis
• Civilt körkort C & CE
• Förarutbildning för truck och hjullastare
• ADR
Övrig Info
Att vara kontinuerligt tjänstgörande soldat (GSS/K) innebär att du är heltidsanställd. I snitt kommer du att jobba 40 timmars arbetsveckor men arbetstiden kan vara oregelbundet förlagd beroende på verksamhetens behov. Beredskap- och helgtjänstgöring förekommer.
Du förväntas utveckla din förmåga som soldat över tid samt försvara Sveriges intressen och vår rätt att leva som vi själva väljer.
• Anställningsform: GSS/K Tidsbegränsad anställning (max 8 år med möjlighet till 4 år förlängning) vilken inleds med 6 månader provanställning om du inte redan är anställd inom Försvarsmakten
• Typ av befattning: militär OR2/OR3 kontinuerligt tjänstgörande
• Omfattning: 100%
• Arbetsort: F7 Såtenäs
• Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Förfrågningar om befattningen
Upplysningar om tjänsten eller rekryteringsprocessen lämnas av Stf C. Transportflygkompaniet Adam Hallgren via försvarsmaktens växel, 0500-465000 alternativt mail: adam.hallgren@mil.se
Fackliga representanter
• Officersförbundet OFR/O, Jan Möller, tfn 0704 - 614 400
• Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson, tfn 0510 - 47 77 08
• SACO, Ulf Svensson, tfn 0510 - 47 74 63
• SEKO, Erling Svensson, tfn 0510 - 47 70 60
Dokument att bifoga ansökan
• Personligt Brev
• CV med referenser
• Intyg från genomförd GU, värnplikt eller GMU
• Gymnasiebetyg samt ev betyg ifrån högskola/universitet
• Intyg/betyg ifrån annan meriterande utbildning
Om ovanstående ej inkluderas i ansökan, besitter vi rätten att inte gå vidare i anställningsprocessen.
Ansökningsprocessen
Du kommer att få en bekräftelse på att vi har mottaget din ansökan. Du kan sedan komma att kallas till förbandet för intervju.
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-28. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökan sker via "jobb.forsvarsmakten.se" (ReachMee).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
