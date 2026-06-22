Mekaniker, elektriker eller tekniker? Bli tågtekniker hos EuroMaint
EuroMaint Rail AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-06-22
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Företagsbeskrivning:
Är du mekaniker, elektriker, servicetekniker eller arbetar du med tekniskt underhåll idag? Nu söker Euromaint flera nya tågtekniker till vårt X2-team i Olskroken. Hos oss får du arbeta med avancerad teknik, felsökning och underhåll av Sveriges snabbaste tåg i en modern verkstadsmiljö. Du behöver inte ha erfarenhet från järnvägsbranschen. Har du teknisk kompetens, ett stort engagemang och viljan att utvecklas erbjuder vi dig möjligheten att bygga en långsiktig karriär inom en framtidsbransch. På grund av ökad verksamhet stärker vi nu vårt team inför hösten och söker flera nya kollegor.
Arbetsbeskrivning:Om rollen
Som tågtekniker hos oss blir du en viktig del av det dagliga underhållet av X2-tågen. Du arbetar i vår moderna depå i Olskroken och ansvarar för att tågen håller högsta standard när det gäller säkerhet, funktion och tillgänglighet.
Rollen är varierande och kombinerar praktiskt arbete med tekniskt tänkande, felsökning och kontinuerliga förbättringar. Du arbetar både med planerat underhåll och felavhjälpning, ofta i nära samarbete med engagerade kollegor. Tillsammans säkerställer ni att tågen snabbt och säkert kan återgå i trafik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på X2-tåg
Felsöka och reparera mekaniska, hydrauliska, elektriska och pneumatiska system
Genomföra kontroller, byten och justeringar enligt underhållsplaner
Dokumentera utfört arbete i våra underhållssystem
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhets- och kvalitetskrav
Delta i förbättringsarbete för ökad driftsäkerhet och effektivitet Publiceringsdatum2026-06-22Profil
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete i en tekniskt avancerad miljö. Du är noggrann, ansvarstagande och har säkerhet som en självklar del av ditt arbetssätt.
Du kanske arbetar idag som mekaniker, underhållstekniker, servicetekniker, elektriker eller har erfarenhet från industri-, fordons- eller verkstadsbranschen. Tidigare erfarenhet av järnväg är meriterande men inget krav.
Vi välkomnar både dig som har flera års erfarenhet av tekniskt underhåll och dig som är nyutbildad med ett starkt tekniskt intresse och vilja att utvecklas inom yrket.
Vi ser att du har:
Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av tekniskt eller mekaniskt arbete
God förmåga att arbeta självständigt och i team
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med järnvägsfordon
Elkompetens och vana att läsa elscheman
Erfarenhet av felsökning i komplexa tekniska system
Kunskap inom hydraulik eller pneumatik
Förmåner & erbjudande
Hos Euromaint får du möjlighet att utvecklas i en framtidsbransch där teknik och hållbara transporter står i fokus.
Vi erbjuder dig:
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
Interna utbildningar och kompetensutveckling
Tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter
Ett erfaret team med hög kompetens och stark sammanhållning
På Euromaint erbjuder vi en tydlig karriär- och lönemodell för våra tågtekniker. Rollen är indelad i flera nivåer, vilket innebär att du kan utvecklas och befordras inom yrket i takt med att du växer, tar större ansvar och breddar din kompetens.
Plats & omfattning
Plats: Olskroken, Göteborg
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Skiftarbete förekommer
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Så ansöker du
Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi testerna OPTO och CORE för att säkerställa en rättvis och objektiv bedömning av kandidaternas problemlösningsförmåga och arbetsstil.
Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad genomförs även bakgrundskontroll och hälsoundersökning. Detta bekostas av Euromaint.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!
Profilbeskrivning:Om EuroMaint Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll på spårbundna fordon som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, samt två verkstäder i Norge. Huvudkontoret är placerat i Solna. Hos oss arbetar många specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2024). Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
Professionalism – hög kvalitet, innovation och ansvar
Samarbete – tillsammans når vi bättre resultat
Säkerhet – alltid högsta prioritet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4937-44261344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EuroMaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/
411 04 OLSKROKEN Jobbnummer
9971982