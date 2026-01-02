Mekaniker av arbetsfordon och bilar - Hisingen, Göteborg
***Ange referens "Lmek" i din ansökan***
Vill du arbeta som mekaniker med både arbetsfordon och personbilar? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Om dig: Du är en person med hög arbetsmoral, som gillar att ta ansvar och jobba självständigt. Du är organiserad och noggrann med stort intresse av teknik och problemlösning.
Om jobbet: Arbetet består av service och reparation av både tunga fordon (som lastbilar, trailers, arbetsfordon), containrar och personbilar. Du jobbar med allt från att reparera bromsar, elfel och luftläckage till filterbyten, lampor och enklare reparationer och generell service. Ibland åker du ut för att hjälpa till på plats vid t.ex. punktering eller hjulbyte och byte och hämtning av olika reservdelar.
Arbetstider: Måndag till fredag, kl. 07.00-16.00.
Omfattning: Heltid
