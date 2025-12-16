Meeting & Event Sales manager till ProfilHotels Halmstad Plaza
2025-12-16
Ligula Hospitality Group har sitt huvudkontor på ett mycket centralt läge i Göteborg. Det är lätt att ta sig till oss då kontoret ligger ett stenkast från Korsvägen och Avenyn. Ett 30 tal anställda sitter i våra vackra och luftiga lokaler, rikt utsmyckade med vacker konst och mattor. Här är det lätt att trivas!
Meeting & Event Sales manager till ProfilHotels Halmstad Plaza
Nu utökar vi vårt team med ytterligare en tjänst! Som Sales manager för möten och event kommer du sälja vårt ProfilHotels Halmstad Plaza.
Din roll blir att aktivt sälja möten och events till främst vårt Plaza Ballroom genom att generera nya kunder och affärer, även utanför närområdet, och att utveckla relationerna med hotellens befintliga kunder.
Vem är du?
- Du drivs av försäljning, att göra affärer och tycker det är givande att arbeta mot tydliga mål.
- Din försäljningsprofil är affärsmässig, orädd och kreativ.
- Du är van vid att sälja genom personliga möten men även via telefon och mail samt digitalt.
- Du är strukturerad och är duktig på att formulera dig i tal och skrift.
- Du är proaktiv och social i ditt arbetssätt, gillar att nätverka och tar ansvar.
Du är lösningsorienterad och du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har arbetat med försäljning av möten och event tidigare eller om du jobbat med annan typ av försäljning inom besöksnäringen.
Tjänsten är heltid och arbetstiderna är förlagda främst måndag - fredag på dagtid, men resor, säljaktiviteter och visningar kan komma att förläggas till kvällstid och helger.
Ansökan:
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev snarast.
Du kommer att rapportera direkt till General Manager Per Jonsson och din placering är på hotellet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Senaste datum för ansökan 2026-01-15. Sök gärna idag eftersom vi intervjuar löpande. För mer information kontakta General Manager Per Jonsson på 0733-500320 eller per.jonsson@profilhotels.se
Om Ligula:
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd koncern i stark tillväxt som äger, förvaltar och utvecklar varumärken och koncept inom hotell- och restaurangnäringen. Vi driver idag 48 hotell på 17 orter i Sverige, sex orter i Tyskland och i Köpenhamn, Danmark.
Hotellverksamheten bedrivs under följande varumärken, Collection by Ligula, ProfilHotels by Ligula, Apartments by Ligula, Motel L by Ligula och Good Morning Hotels by Ligula. Genom franchiseavtal med Best Western Hotels driver Ligula även fem Best Western Plus hotell. Läs mer på ligula.se
