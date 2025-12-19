Meeting & Event Koordinator till Ystad Saltsjöbad!
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Vill du vara med?
Nu söker vi dig som vill vara med och skapa minnen för våra gäster Vi söker en positiv, initiativrik och strukturerad koordinator till vårt team på Meeting & Event som ansvarar för att organisera allt ifrån små möten till stora event på Ystad Saltsjöbad. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att säkerställa att våra gäster får den bästa tänkbara upplevelsen och att vi tillsammans levererar möten i världsklass. Du leder gästen hela vägen från bekräftelse, genom planeringen och genomförande till uppföljning - och alltid med både gästen och hotellet i fokus. Som koordinator hos oss ser vi att du är nyfiken, arbetar strukturerat och stävar efter att ge "de lilla extra". I arbetet ingår att stötta, samarbeta och hjälpa sina kollegor oavsett avdelning och arbeta över gränser för att vi tillsammans ska skapa upplevelser att minnas.
Vad gör dig framgångsrik i rollen? - Du har en bra service- och kvalitetskänsla i kombination med struktur i ditt arbetssätt. - Du är effektiv och är passionerad för koordinering. - Du gillar att skapa relationer och har en övergripande förståelse för affärer. - Du har ett prestigelöst arbetssätt med god samarbetsförmåga. - Du har lätt för att arbeta tillsammans med andra men kan ta självständiga beslut.
Det är ett stort plus om du jobbar eller har jobbat några år på event- eller bokningsbolag och/eller med projektledning på hotell eller konferensanläggning.
Arbetstiderna är vanligen dagtid under vardagar men även kvälls- och helgjobb förekommer. Vi är där när gästen behöver oss! Om tjänsten Anställningsform: Visstidsanställning i ca 6 månader med chans till förlängning. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande så ansök redan idag!
