Medovia söker Farmaceut till Umeå Tillverkning och Beredning
2025-10-06
Vill du jobba med tillverkning av Extemporeläkemedel till slutenvården? Som farmaceut hos oss har du ansvar för kvalitet och kundnöjdhet - och i slutänden är du med och ökar patientsäkerheten i regionen.
Medovia erbjuder försörjning av läkemedel, förbrukningsmaterial och andra farmaceutiska tjänster till privata och offentliga vårdaktörer. Vårt syfte är att förenkla och förbättra vården. Utvecklas tillsammans med oss! Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är förlagd till vår enhet i Umeå som är belägen på Norrlands universitetssjukhus där vi bedriver extemporeberedning. Du blir en viktig del i vårt drivna och engagerade team där du kommer att jobba självständigt med frihet under ansvar.
Du kommer att:
Extemporetillverkning av cytostatika och övriga sterila beredningar i renrum
Iordningsställande av tillverkningsdokumentation
Slutkontroll av extemporeberedningar
Ansvara för kvalitet och kundnöjdhet och vara med och förenkla och förbättra vårdens flöden.
Möjlighet till arbete inom kliniska prövningar och radiofarmakaberedning.
Vår vardag präglas av ett högt tempo, tighta deadlines och majoriteten av arbetsdagen spenderar vi i ett renrum klass B. Profil
Vi söker dig som är legitimerad apotekare eller receptarie med genomgången extemporekurs. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du passar in i vårt team. Nyckeln till nöjda kunder är ett sammansvetsat team, det är lika viktigt att kunna samarbeta och kommunicera som att arbeta självständigt och fatta egna beslut. För att arbeta med dessa tjänster måste du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Hos oss trivs personer som har ett högt personligt ledarskap och att agera lösningsfokuserat faller sig naturligt för dig. Du sprider energi och kunskap vidare i teamet och arbetar för att vi tillsammans ska nå våra mål.
Viktigast är att du som person är öppen, driven och noggrann. Du är även lyhörd, nyfiken och välkomnar förändring. Vi arbetar ständigt med förbättringar och anser att det finns mycket att vinna med effektiva IT-stöd som vi utvecklar själva. Kort om tjänsten
Avdelning: Umeå Tillverkning och Beredning
Plats: Umeå, Norrlands universitetssjukhus
Anställning: Tillsvidare med inledande provanställning
Start: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Arbetstider: Vardagar mellan 07:00-17:00, beredskap kan förekomma efter överenskommelse
Idag är vi 12 farmaceuter och 5 assistenter som arbetar tillsammans vid Medovia Umeå Tillverkning och Beredning.Så ansöker du
Vi utvärderar ansökningar löpande. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Gruppchef Petra Tobiasson på petra.tobiasson@medovia.se
eller Driftchef Susanne Lundenberg, susanne.lundenberg@medovia.se
. Du hittar mer information om oss som företag på medovia.se
Vi välkomnar din ansökan redan idag. Sista ansökningsdatum är 31 oktober. Vi ser fram emot din ansökan.
Medovia grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt oss som sin strategiska partner avseende försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. Vår vision är att ha vårdens nöjdaste kunder.
Hos oss är tempot högt, utvecklingen går snabbt och du har frihet under ansvar. Vi har ett personligt ledarskap, samarbetar över gränser och har kul tillsammans. Löftet till dig som jobbar på Medovia är att du kommer att utvecklas tillsammans med oss på vår tillväxtresa. Du kan till exempel få möjlighet att ta specialistansvar eller pröva på olika roller. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare som värnar om våra medarbetares hälsa och trivsel. Vi har kollektivavtal, företagshälsovård och ett välfungerande arbetsmiljöarbete. Vi arbetar främst på vardagar och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag. Ersättning
