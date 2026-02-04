Medovia söker driftassistent till läkemedelstillverkning Sundsvall
Vill du jobba med tillverkning av Extemporeläkemedel till slutenvården? Som Driftassistent hos oss har du ansvar för kvalitet och kundnöjdhet - och i slutänden är du med och ökar patientsäkerheten i regionen.
Medovia erbjuder försörjning av läkemedel, förbrukningsmaterial och andra farmaceutiska tjänster till privata och offentliga vårdaktörer. Vårt syfte är att förenkla och förbättra för vården.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Vill du ha en betydelsefull roll i en miljö där kvalitet, noggrannhet och teamarbete står i fokus? Vi stärker nu vårt team och söker dig som trivs med ett högt tempo, tighta deadlines och majoriteten av din arbetsdag i renrumsmiljö.
Som driftassistent kommer du att arbeta tätt tillsammans med våra farmaceuter. Ditt huvuduppdrag är att på bästa sätt assistera både farmaceuter och våra kunder, där din roll är avgörande för att säkerställa en smidig och effektiv vardag för alla. Ditt engagemang och din samarbetsförmåga är grunden för framgång i vår dynamiska miljö.
Arbetsuppgifterna präglas av eget ansvar, och det är därför av stor vikt att du trivs med att arbeta självständigt och har en förmåga att kunna prioritera och fatta beslut tillsammans i ditt arbetsteam. God systemkännedom och flexibilitet är ytterligare egenskaper vi söker hos dig.
Exempel på arbetsuppgifter:
Plock och inslussning av läkemedel och material för beredning av extempore
Packning och utleverans av tillverkade beredningar
Hantering av kylemballage
Dispensering och etikettering av standardsprutor
Lagervård
Tjänsten är förlagd till vår enhet på Umeå Universitetssjukhus och du blir en viktig del i vårt drivna och engagerade team som idag består av 4 farmaceuter och 3 driftassistenter.Profil
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du passar in i vårt team. Nyckeln till nöjda kunder är ett sammansvetsat team, det är lika viktigt att kunna samarbeta och kommunicera som att arbeta självständigt och fatta egna beslut. För att arbeta med dessa tjänster måste du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Hos oss trivs personer som har ett högt personligt ledarskap och att agera lösningsfokuserat faller sig naturligt för dig. Du sprider energi och kunskap vidare i teamet och arbetar för att vi tillsammans ska nå våra mål.
Viktigast är att du som person är öppen, driven och noggrann. Du är även lyhörd, nyfiken och välkomnar förändring. Vi arbetar ständigt med förbättringar och anser att det finns mycket att vinna med effektiva IT-stöd som vi utvecklar själva. Om du är den vi söker, så längtar vi efter att jobba med dig! Du hittar mer information om oss som företag på medovia.se.
Kort om tjänsten
Avdelning: Tillverkning och Beredning
Plats: Sundsvalls sjukhus
Anställningsform: Tillsvidare Anställning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Vardagar 07:00-16:30Så ansöker du
Vi välkomnar din ansökan redan idag och utvärderar ansökningar löpande. Sista ansökningsdatum är 15e februari. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef Susanne.lundenberg@medovia.se
Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras i samband med rekrytering.
Mer om att jobba hos oss
Medovia grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt oss som sin strategiska partner avseende försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. Vår vision är att ha vårdens nöjdaste kunder.
Hos oss är tempot högt, utvecklingen går snabbt och du har frihet under ansvar. Vi har ett personligt ledarskap, samarbetar över gränser och har kul tillsammans. Löftet till dig som jobbar på Medovia är att du kommer att utvecklas tillsammans med oss på vår tillväxtresa. Du kan till exempel få möjlighet att ta specialistansvar eller pröva på olika roller. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare som värnar om våra medarbetares hälsa och trivsel. Vi har kollektivavtal, företagshälsovård och ett välfungerande arbetsmiljöarbete. Vi jobbar främst vardagar och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag. Så ansöker du
