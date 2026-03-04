Medovia läkemedelsservice söker sommarvikarie till Gällivare sjukhus
2026-03-04
Trivs du i en miljö som präglas av driv, nytänkande och en inställning om att ingenting är omöjligt? Är du en person med hög servicekänsla som bidrar med härlig energi och trivs i en fysisk och tempofylld miljö? Då är det dig vi söker som medarbetare till läkemedelsservice i Gällivare!
På Medovia arbetar vi efter att vara den mest innovativa helhetsleverantören inom hälsa och sjukvård.
Vi utför läkemedelsservice på Region Norrbottens fem sjukhus där vårt arbete präglas av säker läkemedelshantering på sjukhusets avdelningar. Tack vare våra effektiva lösningar strävar vi ständigt efter att förbättra och förenkla för vården.
Medovia grundades med syfte att förenkla och förbättra för vården. Genom vår kompetens, innovation och breda tjänsteutbud inom läkemedel och digitalisering, är vi vårdens naturliga samarbetspartner oavsett hur den väljer att bedriva sin verksamhet. Våra tjänster skapar kund- och samhällsnytta varje dag.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Vi söker just nu en sommarvikarie till läkemedelsservice på Gällivare sjukhus. Medovia har ett nära samarbete med vården och arbetsuppgifterna handlar därför i stor utsträckning om att upprätthålla och utveckla detta samarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom LMS (läkemedelsservice) innebär att du packar upp och beställer läkemedel utifrån avdelningens bassortiment. Tunga lyft kan förekomma. Vi utför även tjänster som inventering och förrådsvård. Arbetsuppgifterna präglas av eget ansvar och det är därför av stor vikt att du trivs med att jobba självständigt och har en förmåga att kunna prioritera och fatta beslut. På arbetsplatsen i Gällivare arbetar du själv, vilket ställer höga krav på personligt ledarskap.
DIN PROFIL
Vi tror att du som söker är en noggrann person med ett öga för detaljer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Viktigast är att du som person är öppen, driven och noggrann. Vidare är du lyhörd, nyfiken och serviceminded. För att arbeta med denna tjänst måste du vara 18 år och ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av varuhantering inom apotek eller liknande är meriterande, dock inget krav!
För att trivas hos oss på Medovia tror vi att du har ett intresse av att arbete med läkemedel och tjänster inom den slutna vården och att du har kunden i fokus. Egenarbete förekommer, stor vikt av personligt ledarskap
Vi ser gärna att du har körkort och tillgång till egen bil för att vid behov stötta närliggande ort (Kiruna).
OM BOLAGET
Medovia grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt Medovia som partner avseende försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. Vi utvecklar våra IT-system från scratch och skräddarsyr dem efter verksamhetens och användarnas behov. Vi arbetar i tvärfunktionella agila team med stor handlingsfrihet och fokuserar på värdeskapande och snabbt flöde från idé till produktion. Löftet till dig som jobbar på Medovia är att du kommer att utvecklas tillsammans med oss på vår tillväxtresa. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare som värnar om våra medarbetares hälsa och trivsel. Vi har kollektivavtal, företagshälsovård och ett välfungerande arbetsmiljöarbete.
ANSÖK IDAG!
Låter detta intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag. I din ansökan ber vid dig ange vilken ort du är intresserad av att arbeta på samt vilka veckor du är tillgänglig. Intervjuer sker löpande, tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag!
Du kan läsa mer om oss som företag på www.medovia.se.
Vi ser fram emot din ansökan!
Snabbfakta
Omfattning: Visstid/vikariat, heltid*/deltid ,ca 30h/veckan (75%)
Placeringsort: Gällivare
Arbetstider: Vardagar(mån-fre) 08:00-14:30
Tillträde: Så snart som möjligt, introduktionen börjar 8 juni eller enl. överenskommelse
• Heltidarbete kan erbjudas om kandidaten är intresserad att åka till Kiruna 2 gånger i veckan
Sista dag att ansöka är 2026-03-22Kontaktperson för detta jobb
Petra Öhman, Driftchefpetra.ohman@medovia.se
076-698 67 51 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7326558-1874586". Arbetsgivare Medovia AB
Gällivare hospital
982 34 GÄLLIVARE Arbetsplats
Medovia Jobbnummer
