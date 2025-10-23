Medmänsklig medarbetare sökes till äldreboende

Junglia AB / Undersköterskejobb / Mariestad
2025-10-23


Är du omtänksam och vill göra skillnad i äldre människors vardag? Vi söker en medarbetare till äldreboende där du får möjlighet att bidra till trygghet, omsorg och glädje varje dag.

Publiceringsdatum
2025-10-23

Arbetsuppgifter
Stötta boende med dagliga aktiviteter och personlig omvårdnad
Skapa en trygg och trivsam miljö
Samarbeta med kollegor och anhöriga för bästa möjliga vård

Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och stödjande arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom vård och omsorg

Kvalifikationer
Relevant utbildning inom vård och omsorg, exempelvis undersköterska eller motsvarande erfarenhet
Omtänksam, ansvarstagande och kommunikativ
Goda kunskaper i svenska

Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se

Ämne: Äldreboende + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
542 34  MARIESTAD

Jobbnummer
9570849

