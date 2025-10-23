Medmänsklig medarbetare sökes till äldreboende
2025-10-23
Är du omtänksam och vill göra skillnad i äldre människors vardag? Vi söker en medarbetare till äldreboende där du får möjlighet att bidra till trygghet, omsorg och glädje varje dag.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Stötta boende med dagliga aktiviteter och personlig omvårdnad
Skapa en trygg och trivsam miljö
Samarbeta med kollegor och anhöriga för bästa möjliga vård
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och stödjande arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom vård och omsorgKvalifikationer
Relevant utbildning inom vård och omsorg, exempelvis undersköterska eller motsvarande erfarenhet
Omtänksam, ansvarstagande och kommunikativ
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Äldreboende + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
542 34 MARIESTAD Jobbnummer
9570849